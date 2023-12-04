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Военное обозрение

Rheinmetall планирует уже в следующем году произвести первые бронемашины на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует наладить производство первых бронемашин на Украине уже в течение 2024 года. Речь идет о двух моделях - колесном бронетранспортере "Лиса" (Fuchs) и БМП "Рысь" (Lynx). Однако, при этом еще не подписан контракт на производство этой бронетехники.

Как сообщает немецкое издание WirtschaftsWoche со ссылкой на главу концерна Армина Паппергера, после подписания соответствующего контракта Rheinmetall планирует произвести первый полноприводный автомобиль Fuchs на территории Украины уже через шесть-семь месяцев, а первый БМП Lynx — уже через 12-13 месяцев.

Планируется, что начало производства Fuchs на Украине станет возможным с конца лета 2024 года, а выпуск Lynx может начаться летом 2025 года. При этом, немецкий концерн не намеревается строить на Украине новые заводы, вместо этого арендовав существующие производственные мощности, которые, исходя из опыта боевых действий, по мнению руководства Rheinmetall "показали свою высокую защищенность".

Ранее сообщалось, что в 2022 году концерн Rheinmetall получил заказы для украинской армии на общую сумму около 900 миллионов евро, а в уходящем 2023 году объем заказов для Украины вырос примерно до двух с половиной миллиардов евро. По прогнозам руководства немецкой компании, в следующем году предполагается еще более значительный рост объемов заказов. Примечательно, что заказы поставок вооружений для украинской армии финансируются за счет немецкого правительства.

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