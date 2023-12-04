Индийская станция Aditya-L1 приступила к исследованию солнечного ветра

В эксперименте задействованы два прибора: SWIS и STEPS (спектрометр супратермальных и высокоэнергетических частиц)

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 декабря. /ТАСС/. Запущенная Индией автоматическая космическая станция по изучению Солнца Aditya-L1 начала исследовать солнечный ветер. Как сообщает Индийская организация космических исследований (ISRO), на станции приступил к работе спектрометр ионов солнечного ветра (SWIS).

"Спектрометр ионов солнечного ветра, второй прибор в полезной нагрузке эксперимента по частицам солнечного ветра на Aditya-L1 (Aditya Solar Wind Particle Experiment, ASPEX - прим. ТАСС), работает", - указала ISRO на своей странице в соцсети X (ране Twitter).

По этой информации, в эксперименте для исследования солнечного ветра задействованы два прибора: SWIS и STEPS (спектрометр супратермальных и высокоэнергетических частиц). По данным ISRO, STEPS начал действовать 10 сентября, а SWIS активирован в субботу.

Таким образом, оба прибора по изучению солнечного ветра теперь задействованы. Как указывает космическое ведомство республики, они работают в штатном режиме.

Аппарат был запущен 2 сентября. Планируется, что в январе 2024 года он будет выведен на гало-орбиту в район точки Лагранжа (точка L1) системы Солнце - Земля на расстоянии примерно 1,5 млн км от Земли. В этой точке автоматическая станция может находиться неподвижно относительно Земли и Солнца. Там никогда не бывает солнечных затмений, можно беспрепятственно наблюдать за светилом и фиксировать его излучение. Кроме того, аппарат будет находиться вдали от магнитного поля Земли, что позволит избежать его помех при измерениях.

Станция оборудована семью исследовательскими системами для изучения различных параметров Солнца. Задача аппарата - исследовать поток частиц, идущих от светила (солнечного ветра), измерять магнитное поле, исследовать солнечную корону и динамику корональных выбросов массы, а также изучать солнечную фотосферу, хромосферу, измерять колебания солнечного излучения.