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Военное обозрение

Власти КНДР обещают вывести из строя американские спутники, если США будут вмешиваться в космическую деятельность страны

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Источник изображения: topwar.ru

В случае вмешательства США в работу северокорейских космических спутников, КНДР будет рассматривать такие действия как объявление войны и ответит адекватным образом. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Северная Корея угрожает США вывести из строя все американские разведывательные спутники в случае помех своей космической деятельности. И такие возможности у нее, судя по всему, есть. Ведь не так давно КНДР запустила ракету-носитель "Чхоллима-1", сумевшую вывести из строя военный наблюдательный спутник "Маллиген-1".

Отметим, что спутники США играют огромную роль в обеспечении разведки американских войск, а также вооруженных сил союзников Вашингтона, в том числе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Например, недавно ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX был выведен на орбиту и первый разведывательный спутник для южнокорейской армии. Естественно, что Северная Корея видит в подобных действиях серьезную угрозу своим национальным интересам.

Ситуация на Корейском полуострове в последнее время серьезно обострилась. Это связано, в первую очередь, с провокационными заявлениями и действиями США и Южной Кореи в отношении КНДР.

Пхеньян реализует свое право на самооборону, укрепляя и оснащая свои вооруженные силы и реализуя проекты в сфере космических и ядерных исследованиях. Такие действия северокорейской стороны очень не нравятся США, поскольку создают риски для ближайших сателлитов Вашингтона в Восточной Азии – Южной Кореи и Японии.

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Страны
КНДР
США
Южная Корея
Япония
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
Ядерный щит
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