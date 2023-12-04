Войти
ТАСС

Предприятие Ростеха передало Минобороны партию Су-30СМ2 и Як-130

106
0
0
Новый многофункциональный истребитель Су-30СМ2
Новый многофункциональный истребитель Су-30СМ2.
Источник изображения: © Фото : ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация"

Как отметил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, это последняя в этом году партия самолетов Як-130, поставленная в ВКС РФ

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") передал Воздушно-космическим силам (ВКС) России партию многофункциональных истребителей Су-30СМ2 и учебно-боевых самолетов Як-130. Об этом сообщили журналистам в госкорпорации.

"Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО "ОАК", входит в госкорпорацию "Ростех") изготовил и передал Минобороны России новые многофункциональные истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолеты Як-130. Авиационная техника прошла необходимые наземные и летные испытания и отправилась к месту несения службы", - говорится в сообщении.

Как отметил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, это последняя в этом году партия самолетов Як-130, поставленная в ВКС РФ. "Партия учебно-боевых самолетов Як-130 завершает поставки данного типа воздушных судов по программе текущего года. Очередные Су-30СМ2 поступят в ВКС России", - привели его слова в пресс-службе. По словам Слюсаря, на предприятии уже приступили к работе над самолетами, которые будут поставлены в следующем году.

Су-30СМ2 - последняя модификация истребителя Су-30СМ. Самолет получил новые двигатели АЛ-41Ф-1С от Су-35С, радиолокатор Н035 "Ирбис" и "умное" вооружение. Як-130 - базовый самолет для основной и повышенной подготовки летчиков ВКС России. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АЛ-41Ф
Су-30
Су-35С
Як-130
Компании
ИАЗ
Минoбороны РФ
ОАК
Ростех
Персоны
Слюсарь Юрий
Похожие новости
02.12.2022
Министерство обороны России получило еще два новых военно-транспортных самолёта Ил-76МД-90А
31.01.2022
Поставки боевых самолетов в Вооруженные Силы России в 2021 году
04.01.2022
Минобороны РФ сможет в 2023 году получить модернизированные истребители Су-30СМ2 с новым двигателем и оружием - источник
03.05.2021
Истребители Су-30СМ ВКС и ВМФ России пройдут глубокую модернизацию
03.05.2021
Строевые истребители Су-30СМ пройдут глубокую модернизацию - СМИ
16.01.2014
Самолетостроение - итоги 2013 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.12 00:11
  • 57117
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.12 10:54
  • 56
В России заявили о превращении Черноморского флота в большую мишень
  • 02.12 14:53
  • 132
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 02.12 13:31
  • 2
Российская армия продолжит действовать в «активной обороне»
  • 01.12 17:33
  • 0
Ход реализации блокады Калининграда
  • 01.12 10:45
  • 2666
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.12 05:47
  • 7
Военно-технические аспекты СВО
  • 01.12 05:41
  • 1
Роскосмос планирует работать в тесном контакте с частными космическими компаниями
  • 01.12 03:05
  • 2
Легендарный Су-57 стал еще мощнее. Теперь у него будут собственные дроны
  • 01.12 03:02
  • 2
В России разработали управляемые силой мысли дроны
  • 30.11 20:37
  • 6
В России разработали броню для военных «КамАЗов»
  • 30.11 18:37
  • 3
«Z-53 спроектирован для группового применения по целям»: в западной прессе оценили новую версию дрона-камикадзе «Ланцет»
  • 30.11 18:28
  • 1
Борисов заявил, что "Луна-25" создавалась недопустимо долго
  • 30.11 18:26
  • 1
В Роскосмосе назвали причину сдвига сроков полета ПТК "Орел"
  • 29.11 22:31
  • 283
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС