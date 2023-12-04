Предприятие Ростеха передало Минобороны партию Су-30СМ2 и Як-130

Как отметил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, это последняя в этом году партия самолетов Як-130, поставленная в ВКС РФ

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") передал Воздушно-космическим силам (ВКС) России партию многофункциональных истребителей Су-30СМ2 и учебно-боевых самолетов Як-130. Об этом сообщили журналистам в госкорпорации.

"Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО "ОАК", входит в госкорпорацию "Ростех") изготовил и передал Минобороны России новые многофункциональные истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолеты Як-130. Авиационная техника прошла необходимые наземные и летные испытания и отправилась к месту несения службы", - говорится в сообщении.

Как отметил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, это последняя в этом году партия самолетов Як-130, поставленная в ВКС РФ. "Партия учебно-боевых самолетов Як-130 завершает поставки данного типа воздушных судов по программе текущего года. Очередные Су-30СМ2 поступят в ВКС России", - привели его слова в пресс-службе. По словам Слюсаря, на предприятии уже приступили к работе над самолетами, которые будут поставлены в следующем году.

Су-30СМ2 - последняя модификация истребителя Су-30СМ. Самолет получил новые двигатели АЛ-41Ф-1С от Су-35С, радиолокатор Н035 "Ирбис" и "умное" вооружение. Як-130 - базовый самолет для основной и повышенной подготовки летчиков ВКС России.