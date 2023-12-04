"Будет непросто". Что ждет российских и украинских солдат зимой

Фронт замер в ожидании российских ракетных ударов

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Андрей Коц. В зоне СВО уже выпал снег, противоборствующие стороны активно готовятся к зимней кампании. ВСУ после неудачного наступления укрепляют оборону, лихорадочно пытаясь восстановить боеспособность потрепанных бригад. Российские подразделения давят под Донецком и собирают силы. О ситуации на передовой — в материале РИА Новости.

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В конце ноября спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Россия накопила к зиме около 900 дальнобойных крылатых и баллистических ракет, не считая дронов-камикадзе. По его мнению, этот арсенал предназначен для очередных ударов по украинской энергетике. Учитывая, что за год властям удалось восстановить лишь небольшой процент разрушенного, доставшегося в наследство от СССР, перспектива вырисовывается невеселая.

Кадр видео запуска ракеты по украинским объектам военного управления, связи и энергетики Источник изображения: © Минобороны России

В октябре 2022-го Россия в ответ на теракт на Крымском мосту приступила к массированным ударам по энергетической инфраструктуре. За несколько недель выпустили сотни ракет. К концу ноября почти половина объектов вышла из строя, во многих населенных пунктах не было света.

В декабре Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему невозможно. По словам министра энергетики Германа Галущенко, Украина лишилась порядка четырех тысяч гигаватт генерирующих мощностей. В Bloomberg прямой ущерб оценили в сотни миллионов, а экономические потери — в миллиарды долларов.

Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Нынешние опасения Киева понятны: 900 ракет способны добить энергетику. И это напрямую повлияет на боевые действия. В прошлом году, посеяв хаос в тылу, вооруженные силы России затормозили, а потом и остановили харьковское наступление ВСУ. Киеву пришлось срочно оттягивать системы ПВО с передовой для прикрытия объектов инфраструктуры, что не позволило развить успех в условиях господства российской авиации в воздухе.

Сложное время года

Но в любом случае зимняя кампания предстоит непростая. В военной науке наиболее благоприятными для боевых действий считаются зима и лето, так как грунт, соответственно, промерзает или просыхает. Весной и осенью продвижению войсковых колонн сильно мешает распутица. Однако зимой проводить крупные наступательные операции затруднительно.

Мешает очень короткий световой день. Кроме того, наступающие войска привязаны к дорогам. Как следствие — узкое построение и уязвимость для ударов с флангов. Серьезные коррективы в планы может внести внезапная метель — снег скрывает заранее определенные ориентиры на местности.

Нет "зеленки" — наступающим гораздо труднее скрытно передвигаться по лесам, даже небольшой отряд легко заметить с воздуха среди голых деревьев. На морозе быстрее разряжаются аккумуляторные батареи дронов, что осложняет авиаразведку.

Начальник Центра беспилотных систем с позывным Инок запускает квадрокоптер с руки Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

Наконец, боевые операции в холодное время года требуют максимального напряжения тыловых служб, которым необходимо одеть и обуть всю группировку, вовремя доставить в бронетанковые части зимние горюче-смазочные материалы, обеспечить своевременный подвоз боеприпасов на позиции.

Для ВСУ это особенно важно. Парк бронетехники — пестрый винегрет из машин разных стран и производителей. Каждый тип вооружения требует собственных ЗИП и ГСМ, специалистов по обслуживанию. Грубо говоря, снаряды от Abrams не подходят к Challenger 2. Да и неизвестно еще, как поведет себя иностранная техника в восточноевропейские морозы.

"Генерал Мороз"

С точки зрения тактики зимой гораздо проще обороняться, чем наступать. Окопанное по всем правилам воинское подразделение с оборудованными запасными позициями, линиями траншей, капонирами для боевой техники и налаженным снабжением — грозная сила. Противнику приходится штурмовать этот бастион в лоб, под пулеметным и артиллерийским огнем, увязая в снегу и подрываясь на минных полях. А обороняющиеся могут обустроиться с комфортом, очень важным в холодное время года.

Военные инженеры из России в преддверии зимы применили на некоторых направлениях любопытные решения. Строительная техника вырывает котлован, туда краном загружают стандартный морской контейнер. Наружу выводят две трубы — для вентиляции и под буржуйку. Всю конструкцию накрывают толстой бетонной плитой и засыпают землей. Изнутри контейнер обшивают досками или вагонкой. В результате получается удобное, сухое и устойчивое к обстрелам жилье.

"Главный друг солдата зимой — печка-буржуйка, — говорит офицер 2-го АК с позывным Леший. — Мы с сентября запасаем топливные элементы. Используем дрова, горючие брикеты, уголь. Часто со всех сторон обкладываем печки кирпичами — это дает дополнительное тепло. В зимнее время стараемся кормить бойцов высококалорийной пищей, чтобы меньше мерзли. Так, караульным обязательно выдаем по бутерброду с толстым шматом сала — очень выручает в холода".

Российские военные в зоне проведения спецоперации Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

"Генерал Мороз" — серьезный противник для любой армии. Чьи солдаты лучше ему противостоят, выяснится по итогам зимней кампании, которая уже начинается.