На Западе объяснили превосходство российского истребителя

Казахстан справедливо выбрал российский Су-30СМ вместо французского Rafale. Об этом пишут авторы американского журнала Military Watch Magazine (MWM).

«Су-30 не только летает гораздо дальше и с более мощным вооружением, но и обладает значительно большей осведомленностью о своем окружении за счет в два раза более крупного радара, нежели у Rafale», — объяснили в материале превосходство российского истребителя.

В MWM напомнили о решении Алжира в 2006 году, когда французы так же пытались продать африканской стране свои истребители, но та в итоге выбрала российский Су-30 МКА. Еще одним недостатком Rafale журналисты назвали запреты западных производителей на поставку запчастей. Также США и их союзники нередко требуют ограничить использование своих вооружений в операциях за пределами страны-покупателя.

Ранее заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных сил Казахстана Ержан Нильдибаев заявил об отказе республики от приобретения французских истребителей Rafale. До конца года в распоряжение казахских военных должны поступить четыре российских истребителя Су-30СМ. В 2024 году планируется поставка еще шести самолетов этой же модели.