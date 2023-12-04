В России разработали сверхзвуковой снаряд увеличенной дальности для РЗСО

Изобретение обладает улучшенными аэробаллистическими характеристиками и свойствами точности

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. НПО "Сплав" запатентовало сверхзвуковой снаряд для реактивных систем залпового огня (РСЗО) с улучшенными аэробаллистическими характеристиками и увеличенной дальностью стрельбы, следует из описания изобретения к патенту, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Изобретение относится к области ракетной техники, а именно к реактивным снарядам реактивных систем залпового огня. Объект изобретения представляет собой сверхзвуковой реактивный снаряд с улучшенными аэробаллистическими характеристиками и характеристиками точности, увеличенной дальностью стрельбы. <…> Указанный положительный эффект подтвержден летно-конструкторскими испытаниями образцов сверхзвуковых реактивных снарядов, выполненных в соответствии с предлагаемым изобретением", - говорится в документе.

Согласно описанию, решение задачи по улучшению характеристик снаряда решается за счет рационального выбора соотношений геометрических параметров носовой части корпуса и аэродинамических рулей, цилиндрического обтекателя и лопастей стабилизатора, положения оси вращения рулей, уменьшения разброса аэробаллистических свойств.

НПО "Сплав" имени А. Н. Ганичева (Тула) разрабатывает реактивные системы залпового огня для сухопутных войск, военно-морского флота и воздушно-космических сил. В общей сложности на предприятии разработано 48 реактивных снарядов различного назначения.