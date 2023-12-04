Войти
ТАСС

В России разработали сверхзвуковой снаряд увеличенной дальности для РЗСО

123
0
0
Снаряд 9М521
Снаряд 9М521 комплекса "Град" производства НПО "Сплав".
Источник изображения: tecmash.ru

Изобретение обладает улучшенными аэробаллистическими характеристиками и свойствами точности

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. НПО "Сплав" запатентовало сверхзвуковой снаряд для реактивных систем залпового огня (РСЗО) с улучшенными аэробаллистическими характеристиками и увеличенной дальностью стрельбы, следует из описания изобретения к патенту, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Изобретение относится к области ракетной техники, а именно к реактивным снарядам реактивных систем залпового огня. Объект изобретения представляет собой сверхзвуковой реактивный снаряд с улучшенными аэробаллистическими характеристиками и характеристиками точности, увеличенной дальностью стрельбы. <…> Указанный положительный эффект подтвержден летно-конструкторскими испытаниями образцов сверхзвуковых реактивных снарядов, выполненных в соответствии с предлагаемым изобретением", - говорится в документе.

Согласно описанию, решение задачи по улучшению характеристик снаряда решается за счет рационального выбора соотношений геометрических параметров носовой части корпуса и аэродинамических рулей, цилиндрического обтекателя и лопастей стабилизатора, положения оси вращения рулей, уменьшения разброса аэробаллистических свойств.

НПО "Сплав" имени А. Н. Ганичева (Тула) разрабатывает реактивные системы залпового огня для сухопутных войск, военно-морского флота и воздушно-космических сил. В общей сложности на предприятии разработано 48 реактивных снарядов различного назначения. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
01.03.2010
ВМФ получит головной фрегат "Адмирал Горшков" проекта 22350 в 2011 году
30.07.2009
Новые региональные Ан-148 и Sukhoi Superjet не будут конкурировать
02.02.2009
МиГ-29 наказан
07.08.2008
Самый грузоподъемный в мире вертолет Ми-26 модернизируют к 2011 году
21.02.2008
Путин и Бутефлика предметно обсудили конкретные области торгово- экономического сотрудничества, включая ВТС, энергетику, железные дороги
21.08.2007
"Оборонпром" отказался от "Мотор Сича" в пользу создания производства двигателей в России
16.02.2007
Индия готовит к испытаниям ракету, способную нести ядерный боезаряд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.12 00:11
  • 57117
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.12 10:54
  • 56
В России заявили о превращении Черноморского флота в большую мишень
  • 02.12 14:53
  • 132
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 02.12 13:31
  • 2
Российская армия продолжит действовать в «активной обороне»
  • 01.12 17:33
  • 0
Ход реализации блокады Калининграда
  • 01.12 10:45
  • 2666
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.12 05:47
  • 7
Военно-технические аспекты СВО
  • 01.12 05:41
  • 1
Роскосмос планирует работать в тесном контакте с частными космическими компаниями
  • 01.12 03:05
  • 2
Легендарный Су-57 стал еще мощнее. Теперь у него будут собственные дроны
  • 01.12 03:02
  • 2
В России разработали управляемые силой мысли дроны
  • 30.11 20:37
  • 6
В России разработали броню для военных «КамАЗов»
  • 30.11 18:37
  • 3
«Z-53 спроектирован для группового применения по целям»: в западной прессе оценили новую версию дрона-камикадзе «Ланцет»
  • 30.11 18:28
  • 1
Борисов заявил, что "Луна-25" создавалась недопустимо долго
  • 30.11 18:26
  • 1
В Роскосмосе назвали причину сдвига сроков полета ПТК "Орел"
  • 29.11 22:31
  • 283
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС