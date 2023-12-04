Войти
Lenta.ru

Силовым ведомствам России поставили десять тысяч пистолетов Лебедева

124
0
0
Модульный пистолет Лебедева, разработанный концерном "Калашников"
Модульный пистолет Лебедева, разработанный концерном "Калашников".
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба ГК "Калашников"

Ижевский механический завод (ИМЗ, входит в концерн «Калашников») поставил силовым ведомствам России более десяти тысяч пистолетов Лебедева компактных (ПЛК). Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

Отмечается, что ИМЗ выполнил государственные контракты 2023 года по поставке ПЛК в срок и в полном объеме.

«Ижевский механический завод приступил к серийному производству компактного пистолета Лебедева в конце прошлого года, и результаты 2023 года подтверждают, что предприятие готово выпускать ПЛК по заказу силовых ведомств в необходимых объемах. ИМЗ обеспечен государственными контрактами по этому изделию и на 2024 год», — сказал управляющий директор ИМЗ Валентин Каргин, слова которого приводят в сообщении.

В концерне также отметили, что сейчас завод осваивает серийное производство модульного пистолета Лебедева (МПЛ) и пистолета 6П72 «Удав».

В июле стало известно об успешном завершении опытной эксплуатации модульных пистолетов Лебедева МПЛ и МПЛ1 производства Ижевского механического завода в Росгвардии.

В марте президент «Калашникова» Алан Лушников сообщил, что конструкцию ПЛК улучшили. Он отметил, что по итогам подконтрольной эксплуатации первой в условиях серийного производства установочной партии ПЛК был получен ряд замечаний и предложений.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Похожие новости
28.03.2023
Опытную партию дронов-камикадзе передадут российским подразделениям в зоне СВО
07.05.2020
Ограниченный контингент Росгвардии работает в Сирии - Золотов
20.02.2018
В акции "В армию на денек" примут участие около двух тысяч человек
10.11.2017
"Вертолеты России" поставили Росгвардии первую партию Ми-8АМТШ
10.11.2017
Росгвардия научит индийцев воевать в горах
07.08.2017
"В Ливии мы не хотим ассоциироваться ни с одной из сторон конфликта"
23.06.2016
Госдума приняла закон о создании войск Росгвардии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.12 00:11
  • 57117
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.12 10:54
  • 56
В России заявили о превращении Черноморского флота в большую мишень
  • 02.12 14:53
  • 132
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 02.12 13:31
  • 2
Российская армия продолжит действовать в «активной обороне»
  • 01.12 17:33
  • 0
Ход реализации блокады Калининграда
  • 01.12 10:45
  • 2666
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.12 05:47
  • 7
Военно-технические аспекты СВО
  • 01.12 05:41
  • 1
Роскосмос планирует работать в тесном контакте с частными космическими компаниями
  • 01.12 03:05
  • 2
Легендарный Су-57 стал еще мощнее. Теперь у него будут собственные дроны
  • 01.12 03:02
  • 2
В России разработали управляемые силой мысли дроны
  • 30.11 20:37
  • 6
В России разработали броню для военных «КамАЗов»
  • 30.11 18:37
  • 3
«Z-53 спроектирован для группового применения по целям»: в западной прессе оценили новую версию дрона-камикадзе «Ланцет»
  • 30.11 18:28
  • 1
Борисов заявил, что "Луна-25" создавалась недопустимо долго
  • 30.11 18:26
  • 1
В Роскосмосе назвали причину сдвига сроков полета ПТК "Орел"
  • 29.11 22:31
  • 283
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС