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Китай создаст систему воздушного старта для запусков спутников

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Вид на космодром Цзюцюань со спутника Sentinel-2.
Вид на космодром Цзюцюань со спутника Sentinel-2.
Источник изображения: Modified Copernicus Sentinel data 2020

Китай работает над созданием системы воздушного старта, позволяющей при помощи ракет воздушного базирования производить запуски небольших спутников. Об этом со ссылкой на материалы 74-го Международного астронавтического конгресса, проходившего в октябре в Баку (Азербайджан), сообщает издание SpaceNews.

Речь идет о 20-тонном трехступенчатом носителе, запускаемом на высоте 11,9 километра с самолета, летящего на скорости 0,8 числа Маха. Ракета космического назначения должна выводить на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 километров груз общей массой до 300 килограммов.

Целью создания ракеты называется обеспечение «гибкого, доступного и специализированного запуска» малых спутников.

В ноябре ТАСС со ссылкой на китайские СМИ сообщил, что первый пуск китайской многоразовой ракеты Xingyun 1 планируется произвести в 2024 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Китай
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