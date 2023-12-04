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ТАСС

Белый дом: США будет трудно обеспечить поддержку Украины без дополнительных ассигнований

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Источник изображения: AP Photo/ Susan Walsh

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности ведомства Джон Кирби назвал эту ситуацию "основной причиной для беспокойства сейчас"

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Администрации Соединенных Штатов будет крайне трудно обеспечить необходимую Украине военную поддержку без одобрения Конгрессом США дополнительных ассигнований на помощь Киеву. Об этом заявил на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Как я уже говорил накануне, мы чувствуем, что по мере приближения к концу календарного года, то есть, к концу этого месяца, нам будет очень сложно обеспечить тот объем помощи в области безопасности, который, как мы знаем, необходим украинцам", - сказал он. "Это наша забота. Это основная причина для беспокойства сейчас. Поэтому мы призываем Конгресс немедленно принять решение о выделении дополнительных средств", - добавил чиновник. 

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Страны
США
Украина
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