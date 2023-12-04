Чехия заявила о невозможности поставок с армейских складов Украине

Министр обороны республики Яна Чернохова отметила, что "вся переданная в дар техника была признана чешской армией ненужной"

ПРАГА, 1 декабря. /ТАСС/. Чехия в настоящий момент не может послать ничего со своих армейских складов Украине. Об этом написала в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) министр обороны республики Яна Чернохова.

"На Украину мы послали только то, что могли, так, чтобы эти [поставки военной помощи] не поставили под угрозу обороноспособность Чехии. Вся переданная в дар [Киеву военная] техника была признана чешской армией ненужной [для нее], - отметила глава Минобороны. - Правда, что в данный момент с наших [армейских] складов мы ничего Украине послать не можем, но у нас и в дальнейшем остается возможность помогать Киеву, например, обучением солдат на территории Чехии, предоставлением лицензий [торговым компаниям] на экспорт [произведенных в республике оружия и боеприпасов] или подключением к ряду международных инициатив в рамках Евросоюза и НАТО".

В Чехии украинские военные могут проходить обучение до конца 2024 года. Чешские военные инструкторы проводят также подготовку солдат ВСУ в Польше. В этих странах до конца 2023 года, согласно чешским СМИ, пройдут обучение 4 тыс. военнослужащих.