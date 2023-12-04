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ТАСС

Херш заявил о мирных переговорах РФ и Украины на уровне военных

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Журналист Сеймур Херш
Журналист Сеймур Херш.
Источник изображения: AP Photo/ Paul Sakuma

Американский журналист отметил, что в американской администрации "нет никаких вопросов", что к решению о переговорах главкома ВСУ Валерия Залужного подталкивали "ключевые американские фигуры"

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Москва и Киев ведут тайные переговоры на уровне главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова. С таким утверждением выступил в своей статье американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники в американской администрации, а также на американцев, знакомых с ситуацией в украинском правительстве.

"Движущей силой этих переговоров были не Вашингтон или Москва, не [президент США Джо] Байден или [президент РФ Владимир] Путин, а два высокопоставленных генерала, которые ведут войну, Валерий Герасимов от России и Валерий Залужный от Украины", - написал он в своем блоге в Substack.

Как указывает Херш со ссылкой на должностное лицо, в американской администрации "нет никаких вопросов", что к решению о переговорах Залужного подталкивали "ключевые американские фигуры".

Соглашение, как утверждает журналист, предполагает, что Крым останется российским, на освобожденных территориях, вошедших в состав России, пройдут президентские выборы.

Вместе с тем Россия, по мнению Херша, не будет препятствовать вступлению Украины в НАТО, однако при условии, что "войск НАТО не будет на украинской земле". Помимо этого, Североатлантическому альянсу будет запрещено размещать на Украине наступательные вооружения. 

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Персоны
Герасимов Валерий
Путин Владимир
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