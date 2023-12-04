Штатная численность военнослужащих ВС РФ вырастет почти на 170 тыс. человек

Приказ президента России вступит в силу со дня его подписания

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность военнослужащих Вооруженных сил РФ почти на 170 тыс. человек. Документ опубликован на сайте Кремля и вступит в силу со дня его подписания.

Так, согласно документу, штатная численность вооруженных сил устанавливается на уровне 2 209 130 человек, в том числе - 1 320 000 военнослужащих. В предыдущем указе на эту тему, который новым документом признан утратившим силу, этот показатель составлял 2 039 758 человек, в том числе 1 150 628 военнослужащих. Утративший силу указ действовал с 1 января 2023 года.

Проведение мобилизации в связи с указом президента об увеличении численности Вооруженных сил РФ не предусмотрено. Увеличение реализуется поэтапно за счет контрактников, сообщили в Минобороны России.

"Увеличение численности военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации реализуется поэтапно за счет граждан, изъявляющих желание проходить военную службу по контракту. В этой связи существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется. Проведения мобилизации не предусмотрено", - заявили в МО РФ.

Там пояснили, что увеличение штатной численности ВС обусловлено ростом угроз для страны, связанных с проведением специальной военной операции и продолжающимся расширением НАТО. "Осуществляется наращивание объединенных вооруженных сил альянса вблизи границ России, развертывание дополнительных средств ПВО и ударных вооружений. Наращивается потенциал тактических ядерных сил НАТО. США намерены до конца 2025 года заменить 200 устаревших ядерных авиабомб свободного падения, находящихся в Европе и Турции, на новую высокоточную версию. В сложившихся условиях дополнительное наращивание боевого состава и численности вооруженных сил является адекватной реакцией на агрессивную деятельность блока НАТО", - резюмировали в российском военном ведомстве.