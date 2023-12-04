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Известия.ru

Путин постановил увеличить штатную численность ВC РФ

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

МО: численность Вооруженных сил РФ будет увеличена до 1 млн 320 тыс. военнослужащих

Президент России Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных сил РФ в 2 млн 209 ты. 130 единиц, в том числе 1 млн 320 тыс. военнослужащих. Соответствующий указ глава государства подписал в пятницу, 1 декабря.

«Правительству Российской Федерации предусмотреть выделение Министерству обороны Российской Федерации бюджетных ассигнований из федерального бюджета, необходимых для реализации пункта 1 (постановление увеличить численность ВС РФ. — Ред.) настоящего указа», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Минобороны России заявило, что в связи с увеличением предельного числа живой силы на 170 тыс. человек проведение мобилизации не предусмотрено.

«Увеличение численности военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации реализуется поэтапно за счет граждан, изъявляющих желание проходить военную службу по контракту», — отмечается в публикации, размещенной в Telegram-канале оборонного ведомства.

В министерстве добавили, что увеличение штатной численности вызвано ростом угроз, в числе которых продолжающееся расширение НАТО.

Ранее, в январе, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что в период с 2023 по 2026 год осуществятся масштабные изменения в российской армии, в том числе увеличение ее численности до 1,5 млн человек. В связи с этим вырастет число полигонов в военных округах и на территориях новых субъектов, будет организована их подготовка для обеспечения практических действий войск.


25 октября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также сообщил, что повысить численность Вооруженных сил страны планируется в 2024 году. По его словам, для этого также будут сформированы еще один армейский корпус, семь дивизий, 19 бригад, 49 полков и одна флотилия.

В 2023 году штатная численность военнослужащих Вооруженных сил РФ по указу главы государства была увеличена до 1,15 млн человек. В прошлый раз численность ВС РФ была увеличена в 2018 году. До сих пор в рядах войск на постоянной службе находились 1,013 млн бойцов.

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Медведев Дмитрий
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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