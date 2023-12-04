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ТАСС

Американский генерал Браун обменялся с Залужным оценками ситуации на фронте

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Чарльз Браун-младший
Чарльз Браун-младший.
Источник изображения: Фото: POOL NEW / Reuters

Глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США и главнокомандующий Вооруженными силами Украины также затронули тему продолжения оказания помощи Киеву в сфере безопасности

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Глава Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун и главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в телефонном разговоре обменялись оценками ситуации на поле боя. Об этом сообщается в заявлении, распространенном пресс-службой КНШ ВС США.

Как отмечено в документе, Браун и Залужный "обсудили последние оценки ситуации на поле боя". Стороны также затронули тему продолжения оказания помощи Киеву в сфере безопасности.

Залужный заявил в начале ноября британскому журналу The Economist, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик, ее войска не смогут добиться прорыва на фронте. По словам главнокомандующего ВСУ, позиционный конфликт на истощение может затянуться на годы и измотать Украину.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 21 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу, с начала месяца ВСУ потеряли более 13,7 тыс. человек и около 1,8 тыс. единиц вооружения и военной техники, в октябре он сообщал, что Киев с начала контрнаступления потерял свыше 90 тыс. военнослужащих, а также примерно 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, контрнаступление так и не принесло Киеву значимых результатов. 

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Минoбороны РФ
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