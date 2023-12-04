Войти
ТАСС

Около 40% украинцев считают целесообразной дифференциацию воздушных тревог

118
0
0
Киев
Киев.
Источник изображения: AP Photo/ Emilio Morenatti

При этом 51% украинцев считают, что всегда необходимо объявлять воздушную тревогу во время взлетов российских МиГ-31, способных нести гиперзвуковые ракетные комплексы "Кинжал"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Около 40% жителей Украины считают, что объявления о воздушной тревоге следовало бы дифференцировать в зависимости от степени опасности. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

"Около 40% украинцев отмечают целесообразность дифференциации тревог в зависимости от ситуации и реальности угрозы", - говорится в сообщении на сайте социологической группы.

При этом 51% украинцев считают, что всегда необходимо объявлять воздушную тревогу во время взлетов российских МиГ-31, способных нести гиперзвуковые ракетные комплексы "Кинжал". Количество украинцев, которые вообще выступают против объявления тревог, не превышает 5%. Наименьшей поддержкой эта норма пользуется среди жителей Киева: 59% из них считают, что тревогу в таком случае нужно объявлять не всегда, а в зависимости от ситуации.

Опрос проводился 22-23 ноября среди граждан в возрасте от 18 лет. Всего опрошены 1 000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Вероятность ошибки исследования не превышает 3,1%.

18 октября президент РФ Владимир Путин дал поручение Воздушно-космическим силам России начать постоянное патрулирование пространства над Черным морем самолетами МиГ-31 с "Кинжалами". Как отмечают украинские СМИ, при взлете МиГ-31К на Украине объявляется воздушная тревога, которая продолжается до трех и более часов. Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат также заявлял, что тревоги теперь случаются чаще и длятся дольше. Комментируя тему целесообразности таких продолжительных тревог, во время которых не работают сервисы, школы, останавливается работа предприятий, он предложил, в частности, ввести градацию тревог по уровню опасности. Задачу найти решение проблемы многочасовых воздушных тревог поставил ранее президент страны Владимир Зеленский перед военным ведомством и Генштабом. Однако, как позднее сообщал Игнат, время действия режима тревоги при взлете российских МиГ-31 пока меняться не будет. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
МиГ-31
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
ИТ
Похожие новости
24.08.2022
За один МиГ: «Кинжал» получил универсальный самолет-носитель
11.01.2022
The Times (Великобритания): адмирал Тони Радакин предупреждает о российской угрозе на море
24.11.2020
JB Press (Япония): Китай развязал против Японии «невидимую войну»
29.07.2020
Air & Space (США): секретная миссия старого МиГа
30.12.2019
Вехи уходящего 2019 года
22.08.2017
Приоритетные направления Государственной программы вооружений и военно-техническое сотрудничество
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.12 00:11
  • 57117
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.12 10:54
  • 56
В России заявили о превращении Черноморского флота в большую мишень
  • 02.12 14:53
  • 132
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 02.12 13:31
  • 2
Российская армия продолжит действовать в «активной обороне»
  • 01.12 17:33
  • 0
Ход реализации блокады Калининграда
  • 01.12 10:45
  • 2666
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.12 05:47
  • 7
Военно-технические аспекты СВО
  • 01.12 05:41
  • 1
Роскосмос планирует работать в тесном контакте с частными космическими компаниями
  • 01.12 03:05
  • 2
Легендарный Су-57 стал еще мощнее. Теперь у него будут собственные дроны
  • 01.12 03:02
  • 2
В России разработали управляемые силой мысли дроны
  • 30.11 20:37
  • 6
В России разработали броню для военных «КамАЗов»
  • 30.11 18:37
  • 3
«Z-53 спроектирован для группового применения по целям»: в западной прессе оценили новую версию дрона-камикадзе «Ланцет»
  • 30.11 18:28
  • 1
Борисов заявил, что "Луна-25" создавалась недопустимо долго
  • 30.11 18:26
  • 1
В Роскосмосе назвали причину сдвига сроков полета ПТК "Орел"
  • 29.11 22:31
  • 283
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС