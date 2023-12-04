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Япония назвала дату посадки модуля SLIM на Луну

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Источник изображения: ТАСС

Японский модуль модуль Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) должен совершить мягкую посадку на поверхность Луны 20 января 2024 года. Об этом сообщает NHK.

Ссылаясь на источники в Японском агентстве аэрокосмических исследований, телеканал пишет, что 25 декабря модуль должен выйти на окололунную орбиту, после чего в его полетное задание возможно внесение корректив.

Спуск на Луну аппарат должен совершить примерно за 20 минут на расстояние не более 100 метров от намеченной точки.

«Успешная посадка зонда на Луну сделает Японию пятой страной, совершившей такой подвиг, после Советского Союза, США, Китая и Индии», — напоминает телеканал.

200-килограммовый модуль SLIM в высоту достигает 2,4 метра. Основное назначение аппарата — изучение рельефа лунной поверхности и определение элементного состава горных пород на естественном спутнике Земли.

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