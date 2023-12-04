Инновационное оружие советское флота, которое ненавидели ВМС США

Атомная подводная лодка, созданная в рамках проекта 705 "Лира", была настоящим бриллиантом советской военной инженерии, пишет NI. Она стала самой быстроходной атомной подводной лодкой из всех когда-либо созданных за счет использования титана — очень легкого и в то же время очень прочного материала.

Давайте проведем краткое знакомство с подводной лодкой класса "Альфа". Современная подводная лодка представляет собой сложнейший механизм, который должен соответствовать строгим техническим характеристикам. Подлодка должна отвечать высочайшим требованиям, потому как сам характер решаемых ею задач противоречит законам природы.

А именно: подводные лодки должны обеспечивать жизнедеятельность экипажа военных моряков на глубине в течение продолжительных периодов времени.

Находясь в море, подводной лодке часто приходится выполнять тайные и весьма сложные операции. И АПЛ всегда должна иметь возможность оттачивать использование различных систем вооружения (в том числе ядерных) по наземным и/или морским целям. Соответственно, высокие требования предъявляются к механическим характеристикам подводных лодок.

В этой связи представляется совершенно естественным, что производители подводных лодок на протяжении последнего столетия занимались инновациями, стремились к технологическому прогрессу и пытались улучшить свои изделия и их боевые возможности.

Стимул к инновациям

В 1970-х годах Советский Союз находился в состоянии холодной войны с Соединенными Штатами, носившей глобальный характер. Обе страны стремились создать и внедрить более современное вооружение, чем имелось у противника. Наиболее очевидной и важной областью технологической гонки между двумя державами в холодной войне был, конечно же, космос. Соревнование, известное как "Космическая гонка", стало первым стимулом для интенсивного развития технологий, кульминацией которого стала американская программа "Аполлон", в результате которой американские астронавты несколько раз высаживались на Луну.

Но острая конкуренция времен холодной войны разворачивалась одновременно и в других, менее заметных глазу сферах. Например, а авиационной отрасли, где советские производители "Микоян" и "Сухой" соревновались с американскими типа Boeing и Lockheed, чтобы поставить на вооружение своих стран самые совершенные истребители четвертого, а затем и пятого поколения. Гонка вооружений распространилась и на танки. На межконтинентальные баллистические ракеты. На авианосцы. И на подводные лодки.

Чтобы получить преимущество над американцами, советские инженеры экспериментировали и стремительно двигались вперед. В одном случае, результат стал довольно инновационным: корпус подводной лодки был построен из титана.

Титановый корпус Alfa-class

В 1971 году СССР представил свою подводную лодку проекта 705 "Лира" (по классификации НАТО Alfa-class). Проект 705 представлял собой атомную ударную подводную лодку. Она была примечательна двумя вещами. Во-первых, ее корпус был сделан из титана. Во-вторых — она стала одной из самых быстроходных среди всех когда-либо построенных АПЛ

Фактически, АПЛ Alfa-class уступала по скорости только одной модели подводной лодки — советскому же прототипу, известному как К-222.

Проект 705 "Лира" стал первым случаем использования титана в конструкции корпуса подводной лодки. Титан — химический элемент, из которого можно получить замечательный переходный металл с ценными свойствами: низкой плотностью, высокой прочностью и устойчивостью к морской воде. Понятно, что, учитывая свойства титана, советские конструкторы активно экспериментировали с этим материалом при проектировании своих подводных лодок.

Хотя проект 705 не спускался на воду до самого 1971 года, сама идея титановой подлодки была впервые предложена в 1957 году. Проект был задуман так, чтобы удовлетворять ряд строгих требований (под знаменем конкуренции с американскими проектами подводных лодок).

Требования гласили, что новая подводная лодка должна иметь достаточную скорость, чтобы обладать возможностью преследовать любой корабль. Она должна была быть способной уклоняться от противолодочных систем вооружения, добиваться успеха в подводном бою, обладать высоким уровнем маскировки, минимально возможным водоизмещением и иметь как можно меньше экипажа.

Для удовлетворения этих требований был выбран корпус из титанового сплава. Идея состояла в том, что титановый корпус обеспечит низкое сопротивление воде, малый вес и, как следствие, высокие скорости и большие глубины погружения. Лодка проекта 705 должна была служить своеобразным "истребителем-перехватчиком", который должен был скрываться гаванях или на маршруте патрулирования, а затем при необходимости быстро выдвигаться на перехват вражеских судов.

Корпус АПЛ Alfa-class, как и у большинства советских атомных подводных лодок, имел двухконтурную конструкцию. Благодаря ней внутренний прочный корпус мог выдерживать огромное давление воды, возникающее во время глубоких погружений, а внешний титановый корпус должен был защищать внутренний и обеспечивать лучшую гидродинамическую форму.

Внедрение титанового корпуса, как и многие другие инновационные технологии, поначалу оказалось трудным орешком. Легкий сплав был достаточно хрупким — и первую подводную лодку проекта 705 списали из-за появившихся в корпусе трещин. Но инженеры смогли усовершенствовать технологии металлургии и сварки настолько, что появление трещин в корпусах на всех последующих моделях подводных лодок проекта 705 было исключено.

В качестве энергетической установки на проекте 705 с титановым корпусом был установлен высокотехнологичный реактор с жидкометаллическим свинцово-висмутовым теплоносителем и бериллиевыми замедлителями. Реактор с жидкометаллическим охлаждением имел ряд преимуществ, в том числе более высокую энергоэффективность и меньший вес и размеры, чем реакторы с водяным охлаждением. Но самое главное, он не требовал дозаправки активными элементами. Реактор со свинцово-висмутовым охлаждением, а также его весовые и энергетические преимущества концептуально гармонировали с титановым корпусом — оба были направлены на создание меньшего по размеру и более быстрого военного корабля.

Готовым изделием стала АПЛ лодка длиной 81 метр, шириной 9,5 метра и осадкой 7,6 метра. Водоизмещение проекта 705 в надводном положении — 2300 тонн, в подводном — 3200 тонн. Подводная лодка могла штатно действовать на глубинах до 350 метров, а максимальная глубина погружения до опасности разрушения корпуса составляла около 1300 метров. Самое впечатляющее — это тот факт, что проект 705 мог развивать скорость более около 76 километров в час. И все это при наличии на борту полного комплекта торпед, крылатых ракет и мин.

Всего в эксплуатацию было введено семь подводных лодок проекта 705 Alfa-class, одна из которых одна оставалась в боевом составе ВМФ России до 1996 года.

Автор: Харрисон Касс (Harrison Cass).