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Интерфакс-АВН

ОСК сообщила о завершении испытаний корабля, который вооружат "Цирконами"

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Фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350
Фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350.
Источник изображения: Северная верфь

Москва. 1 декабря. ИНТЕРФАКС - Новый фрегат "Адмирал Головко" завершил программу испытаний в Баренцевом море, сообщила в пятницу "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК).

"Построенный корабелами "Северной верфи" фрегат "Адмирал Головко" завершил программу заводских ходовых и государственных испытаний на морских полигонах Северного флота в Баренцевом море", - говорится в сообщении в телеграм-канале ОСК.

Накануне предприятие "Северная верфь" сообщило в соцсетях, что в ближайшие недели на корабле будут устранены выявленные недостатки, потом его подготовят к передаче ВМФ России.

"В ходе испытаний критических замечаний выявлено не было", - сообщила верфь.

21 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства сообщил: "В настоящее время проходит государственные испытания фрегат "Адмирал Головко", планируемый к оснащению гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

По официальным данным, "Циркон" - новая российская гиперзвуковая ракета разработки и производства реутовского НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ).

По официальной информации, первым носителем гиперзвуковых ракет "Циркон" стал фрегат Северного флота РФ "Адмирал Горшков". Этот корабль также вооружен крылатыми ракетами "Калибр" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Компании
Алмаз-Антей
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
НПО машиностроения
ОСК
Северная верфь
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
22350
ГЗЛА
СФ
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