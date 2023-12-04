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«Ростех» обозначил сроки испытания авиадвигателя ПД-35

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Приблизительная 3D-визуализация двигателя ПД-35
Приблизительная 3D-визуализация двигателя ПД-35.
Источник изображения: rostec

Авиадвигатель ПД-35 испытают в начале 2024 года. Соответствующие сроки госкорпорация «Ростех» обозначила в Telegram.

«Испытания полноразмерного турбореактивного двигателя пятого поколения ПД-35 запланированы на начало 2024 года», — отметили в компании.

Там напомнили, что в России авиадвигателей такого размера и мощности еще не выпускали — диаметр вентилятора составляет 3,1 метра, тяга — 35 тонн.

В октябре ТАСС со ссылкой на близкий к военно-транспортной авиации источник сообщил, что двигатель для модернизированного военно-транспортного самолета Ан-124-100 будет выбран на конкурентной основе между усовершенствованным Д-18Т и новым ПД-35.

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Страны
Россия
Продукция
Ан-124
Ан-124-100
Д-18Т
ПД-35
Компании
Ростех
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