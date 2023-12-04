Раскрыты подробные характеристики пикапа Tesla Cybertruck

Cybertruck поо своим параметрам превосходит все пикапы современности, вот только и по цене, увы, тоже. Model 3, находящаяся за ним на фото, еще год назад была равна по цене аналогам от BMW, но теперь дороже их. Для более бюджетного сегмента в этой линейке пока нет места: цены на аккумуляторы мешают. Tesla Semi в теории вполне конкурентоспособна на фоне дизельных грузовиков за счет меньшей стоимости перевозок. Но что если конкурент будет ездить на другом топливе?.

Компания Tesla раскрыла подробные характеристики электропикапа Cybertruck. Об этом сообщает издание Insider.

Базовая заденприводная версия имеет запас хода 400 километров, модель стоит 60 990 долларов, или около 5,5 миллиона рублей. Полноприводная модель получила батарею с запасом хода 550 километров и стоимость 79 990 долларов (около 7 миллионов рублей). Оцененная в 99 900 долларов (около 9 миллионов рублей) версия Cyberbeast («Киберзверь») имеет запас хода 515 километров.

Электрический пикап получил максимальный клиренс около 400 миллиметров, машина комплектуется 35-дюймовыми вездеходными шинами. Также автомобиль имеет адаптивную пневматическую подвеску. Тяговое усилие Cybertruck составляет 7500 футов: для сравнения, электропикап Ford F-150 Lightning имеет тяговое усилие 1000 футов. Тяговое усилие версии Cyberbeast составляет 11 тысяч футов.

Модель имеет кузов, изготовленный из «суперсплава нержавеющей стали». По словам представителей Tesla, металл тяжело поддается штамповке и практически пуленепробиваем — именно поэтому электрокар получил угловатый дизайн.

Ранее стало известно, что после длительных задержек Tesla начала поставки пикапа Cybertruck. Модель была представлена в конце 2019 года.