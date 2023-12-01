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ЗРК «Тор-М2КМ» усиливает ПВО кораблей ВМФ России

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ИЭМЗ Купол
Ижевским электромеханическим заводом «Купол».
Источник изображения: https://kupol.ru/

Автономные зенитные ракетные комплексы малой дальности семейства «Тор-М2» считаются лучшими ЗРК в своем классе, и их участие в ходе боевых действий специальной военной операции только подтверждает это распространенное экспертное мнение.


Комплексы, разработанные и созданные на Ижевском электромеханическом заводе «Купол» (входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей»), на сегодняшний день усиливают противовоздушную оборону не только сухопутных подразделений и наземных объектов, но и боевых кораблей ВМФ России.


Так, для усиления противовоздушной обороны корабли группировки десантных сил Военно-морского флота, выполняющие боевые задачи в Черном море, оснащаются дополнительными автономными боевыми модулями зенитного ракетного комплекса «Тор-М2КМ».


Уникальность боевого модуля в том, что его можно установить на любые платформы соответствующей грузоподъемности - железнодорожные платформы, автомобильные шасси, на палубы кораблей или крыши зданий.


Один автономный боевой модуль «Тор-М2КМ» объекта прикрывает площадь более 200 квадратных километров. Как сообщают военные специалисты, ЗРК «Тор-М2КМ» обеспечивает надежное поражение всех видов современных и перспективных средств воздушной разведки и нападения, летящих на высотах от 10 до 10 000 м над уровнем моря, на дальности от 1 до 15 км.


Источники в ВМФ подтверждают, что процесс усиления кораблей боевыми модулями «Тор-М2КМ» ведется с учетом опыта эксплуатации комплекса в реальных боевых условиях. Надо заметить, что ЗРК семейства «Тор-М2» с первых дней спецоперации на Украине принимают участие в реальных боевых действиях.


Отметим также, что мобильные модули «Тор-М2КМ» ранее уже успешно прошли практические испытания на кораблях ВМФ России.


ЗРК «Тор-М2КМ» на борту фрегата Черноморского флота России «Адмирал Григорович».
Источник: https://kupol.ru/

Еще в октябре 2016 года ЗРК «Тор-М2КМ» прошел испытания на борту фрегата Черноморского флота России «Адмирал Григорович». Размещенный на вертолетной площадке фрегата, боевой модуль уничтожил первым же пуском зенитной учебную цель - имитатор противокорабельной ракеты.


Ранее для усиления противовоздушной обороны на Черноморском Флоте были установлены ЗРК «Тор-М2КМ» на ряд кораблей проекта 22160. Как отмечалось в официальной прессе, дополнительными модульными комплексами обзавелись патрульные корабли «Василий Быков» и «Павел Державин».


Ижевский электромеханический завод «Купол» – одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России.


Кроме оборонной продукции, ИЭМЗ «Купол» производит широкий спектр гражданской продукции в интересах отечественного машиностроения, автомобилестроения, атомной промышленности, ТЭК и здравоохранения.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Tор-М2
Компании
Алмаз-Антей
ИЭМЗ Купол
Проекты
1135 Буревестник
22160
Тор ЗРК
ЧФ
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