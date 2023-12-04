Россия добилась успеха на Украине. Америку ждет сложный выбор

Russia Matters: успехи России заставят США заключить мирное соглашение

В Вашингтоне понимают, что Киев не победит, и нужно начинать переговоры, пишет Russia Matters. Администрация Байдена не хочет заниматься этим сейчас, откладывая все до выборов. Но если на поле боя ничего не поменяется, США придется принять сложное решение.

Анатоль Ливен

Учитывая провал контрнаступления украинских сил, администрация Байдена, похоже, уже понимает, что победа Киева крайне маловероятна, и что в какой-то момент необходимо будет начать переговоры. Но она надеется отложить решение этой проблемы до того момента, когда в Соединенных Штатах завершатся президентские выборы – чтобы это не могло навредить Байдену на голосовании, или чтобы это стало заботой уже республиканского правительства, то есть, скорее всего, администрации Трампа. Все остальные крупные игроки, вовлеченные в украинский конфликт, тоже, похоже, ждут результатов президентских выборов.

Разумеется, до них еще очень далеко, и за это время многое может произойти как в Соединенных Штатах, так и на Украине, но в настоящий момент опросы общественного мнения показывают, что кандидатом от Республиканской партии станет Дональд Трамп, и что у него есть хорошие шансы на победу над Джо Байденом. Второй президентский срок Трампа, скорее всего, принесет с собой существенное сокращение объемов помощи Украине и, возможно, попытки Соединенных Штатов добиться мирного урегулирования конфликта. В отсутствие щедрой военной поддержки со стороны Вашингтона (к настоящему моменту объем потраченных средств достиг 61,4 миллиарда долларов) Киев попросту не сможет продолжать борьбу.

Второй президентский срок Трампа – это то, чего европейские лидеры боятся, но на что они не в силах повлиять. Кроме того, у них нет единодушия, возможностей и желания инициировать мирные переговоры самостоятельно, и они не в состоянии заменить Соединенные Штаты в вопросе оказания поддержки Украине. Поэтому сейчас они тоже находятся в режиме ожидания.

Между тем украинский истеблишмент пребывает в состоянии сильнейшего замешательства и раскола. Становится все яснее, что шансы на полную победу ничтожно малы, и что время не на стороне Киева. Но правительство так часто и так громко заявляло о том, что мир на компромиссных условиях абсолютно неприемлем (в первую очередь это касается даже временного территориального компромисса на период прекращения огня), что ему будет очень трудно согласиться на переговоры, если только Вашингтон публично не окажет на него мощное давление, или если ВСУ не потерпят сокрушительное поражение.

Что касается российского правительства, оно чувствует, что время на его стороне, и, похоже, тоже готово ждать в надежде, что гораздо более внушительные человеческие ресурсы и запасы оружия в сочетании с усталостью Запада и самой Украины от конфликта в конце концов заставят Киев принять условия Москвы (хотя эти условия, вероятно, окажутся гораздо менее амбициозными по сравнению с тем, на что Россия надеялась, когда начинала свою спецоперацию). Владимир Путин, который весной собирается баллотироваться на следующий срок, тоже надеется, что администрация Трампа будет продвигать именно такой вариант урегулирования.

Однако фактические результаты работы прежней администрации Трампа должны внести поправки в надежды России. Содержание докладов Мюллера и Дарема опровергло обвинения в тайных связях между Трампом и Владимиром Путиным, а также в том, что вмешательство Москвы сыграло решающую роль на президентских выборах 2016 года. Что еще важнее, в практическом плане то правительство не сделало ровным счетом ничего, чтобы наладить новые отношения с Россией.

Напротив, в период работы администрации Трампа предложение (пусть даже и отсроченное) принять Украину в состав НАТО не было отозвано, Соединенные Штаты продолжили тренировать и вооружать ВСУ, а Трамп обвинил Россию в обмане и вывел США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который в 1987 году подписали Рональд Рейган и Михаил Горбачев. Конечно, он неоднократно делал дружеские заявления в адрес Путина, но на практике это ни к чему не приводило. Отчасти причина заключается в том, что процесс введения экономических санкций против России контролирует сенат, а Трампу всегда недоставало внимания, навыков и влияния, чтобы склонить законодателей на свою сторону. То есть обещание Трампа отменить антироссийские санкции – что будет иметь огромное значение для успеха любых мирных переговоров, – скорее всего, будет заблокировано.

Конечно, можно предположить, что Трамп настолько слабо интересовался реальной политикой, а его администрация была настолько несостоятельной и разобщенной, что его высокопоставленные чиновники действовали в прямом противоречии с желаниями президента. Конечно, если Трамп действительно хотел найти компромисс в отношениях с Россией, назначать Майка Помпео, Джона Болтона и генерала Герберта Макмастера на ключевые посты было с его стороны не чем иным, как настоящим безумием. Поэтому в Москве сейчас обеспокоены, что его будущая администрация не сумеет обеспечить процесс мирного урегулирования, не говоря уже об устойчивом соглашении. Трамп уже заявил, что, став президентом, он "положит конец конфликту на Украине за 24 часа", однако не сообщил никаких деталей относительно того, как именно он собирается это сделать.

В связи с этим возникает вопрос, будет ли его вторая администрация более дисциплинированной и сплоченной, и консервативный лагерь предпринимает усилия – к примеру, разрабатывает "Проект 2025", план по обеспечению контроля консерваторов над различными ответвлениями федерального бюрократического аппарата, – чтобы прийти именно к такому результату. Если в случае своего избрания Трамп назначит на высокую должность кого-то вроде сенатора Джей Ди Вэнса (J.D. Vance), тот станет мощным голосом в поддержку компромисса с Россией. То же самое произойдет, если проблемы Трампа с законом не позволят ему баллотироваться, и вместо этого он решит поддержать выдвижение кого-то вроде Вэнса.

Учитывая глубокие разногласия внутри истеблишмента Республиканской партии и острую враждебность к Трампу со стороны американского внешнеполитического истеблишмента и служб безопасности в целом, его администрации будет крайне трудно найти людей, обладающих необходимой квалификацией, чтобы занять высокие посты в Госдепартаменте и службах безопасности. Некоторые бывшие чиновники, которые в принципе могли бы поддержать компромисс с Россией по Украине, в частных беседах уже ясно дали понять, что никогда не станут работать в правительстве Трампа.

С другой стороны, вполне возможно, в течение следующего года мышление американского истеблишмента тоже поменяется. Статьи и заявления, в которых открыто признается провал контрнаступления украинских сил, свидетельствуют о том, что процесс уже начался. Если текущая патовая ситуация будет сохраняться, или если Россия сумеет достичь существенных успехов на поле боя, Соединенные Штаты в итоге столкнутся с необходимостью сделать выбор: согласиться на мирное урегулирование или вмешаться непосредственным образом на стороне Украины – этот вариант президент Байден и подавляющее большинство американских политиков открыто исключили.

Проблемы, с которыми Соединенные Штаты сталкиваются в других регионах, укрепляют точку зрения, которой сейчас придерживается "реалистичное крыло" Республиканской партии, – что Америка уже действует на пределе своих возможностей, и что ей необходимо искать компромисс с Россией, чтобы в большей степени сконцентрироваться на противостоянии угрозе со стороны Китая и на оказании поддержки Израилю. Разрастающийся конфликт на Ближнем Востоке укрепит это убеждение. Такой же эффект окажут возможный новый кризис в отношениях Китая и Тайваня или новый крупный теракт в Соединенных Штатах.

Пугающее обострение ядерной напряженности в отношениях с Россией в результате какого-то непреднамеренного столкновения между российскими и натовскими силами тоже может шокировать американцев, вызвав у них желание положить конец украинскому конфликту. В любом из этих сценариев усилия Трампа, направленные на мирное урегулирование конфликта на Украине, вероятно, найдут достаточно мощную поддержку. Разумеется, он также столкнется с сильным сопротивлением внутри Соединенных Штатов, со стороны правительств некоторых европейских стран и многих украинцев.

Любое мирное соглашение на основании нынешних линий фронта – даже если оно будет включать нейтралитет Киева, – далеко от того, на что российское правительство надеялось, когда в феврале 2022 года начинало свою спецоперацию. Значительно бо́льшая часть территорий Украины сохранит независимость от Москвы и останется тесно связанной с Западом. Разумеется, надежды Киева на то, что он сумеет полностью разгромить Россию и вернуть все территории, потерянные с 2014 года, тоже не оправдаются.

Чтобы гипотетическая будущая администрация Трампа смогла добиться мирного соглашения, минимально приемлемого как для Москвы, так и для Киева, ей придется продемонстрировать исключительное дипломатическое мастерство, а также готовность принять Китай в качестве равного партнера в процессе мирного урегулирования и обратиться за помощью к Индии и другим государствам Глобального Юга. Однако последнее время эти черты не были характерны для политики Соединенных Штатов, не говоря уже о политике прошлой администрации Трампа. Поэтому для Украины новая администрация Трампа, вероятно, просто обернется резким сокращением объемов помощи со стороны Вашингтона, а это позволит России достичь новых побед на поле боя и вынудит Украину согласиться на мир на навязанных ей условиях.

Анатоль Ливен – директор программы по изучению Евразии в Институте ответственного государственного управления имени Куинси.