"Печат": президент Чехии Петр Павел готовит страну к войне с Россией

Президент Чехии Павел призывает граждан готовиться к войне с Россией, пишет "Печат". Но его старания напрасны даже в рамках "Вышеградской группы": Будапешт и Братислава упорно не желают конфликтовать с Москвой. Да и сами чехи с наступлением зимы хотят только российских энергоносителей.

Наташа Йованович

Президент Чешской Республики, который отчаянно готовит армию к войне, — бывший генерал Североатлантического альянса, и исходя из этого и нужно интерпретировать его слова.

Что кроется за предупреждением президента Чешской Республики Петра Павла о том, что Россия готовится к масштабному конфликту с НАТО?

На Валдайском форуме Владимир Путин как-то рассказал анекдот. Сын спрашивает отца: "Папа, почему так холодно?" А он говорит: "Потому что Россия напала на Украину". Ребенок спрашивает: "А мы здесь при чем?" "А мы ввели санкции против русских", — ответил отец. — "Зачем?" Отец ответил: "Чтобы им было плохо". — "А мы что, русские?" - рассказал Путин.

Не смешно

Ощущать холод совсем не приятно. Чешская Республика, которую не без причины прозвали локомотивом русофобии в Европейском Союзе, — лучший пример описанной в анекдоте ситуации. И поэтому захлебываясь от ненависти к России, Прага все же решила поступиться своей принципиальностью и повременить с отказом от российских энергоносителей. Сейчас, несмотря на официальные заявления чешских политиков о том, что Чешская Республика последовательно следует курсу Европейского Союза, как признался ее министр промышленности и торговли Йозеф Сикела, доля российского газа в общем импорте этого энергоносителя в страну достигла в этом году 1,2%. В социальной сети чешский министр написал, что конечных потребителей следует оповещать о том, что они покупают газ у поставщика, снабжающего их российским газом.

"Сложившаяся ситуация не меняет тот факт, что мы наконец освободились от зависимости от российского газа. В свете недавних событий нужно задуматься, вводить ли нам ограничительные меры на национальном уровне или продолжить согласовывать наши действия с другими членами Европейского Союза", — заявил Йозеф Сикела.

Итак, официально Чешская Республика избавилась от зависимости от российского газа. Но экономист Лукаш Кованда отмечает, что с начала октября увеличился объем запасов на перегрузочной станции в Ланжготе. По его оценкам, Чешская Республика получает совсем не 1,2% российского газа в общем объеме импорта, а все 40%. Также эксперты отмечают, что за первые шесть месяцев текущего года Прага импортировала больше российской нефти, чем в 2010 году за тот же период. Для Чехии сделали исключение, освободив ее от эмбарго Европейского Союза на российскую нефть. Кроме того, растет потребность Чехии в российской стали: автомобильная и строительная отрасль вынуждены работать с китайцами, но, как признаются чешские власти, китайские поставки не соответствуют требованиям к качеству.

Заверяя, что Чехия импортирует из России минимум газа, чешский министр не исключил возможности дальнейших его закупок в будущем, поскольку, по его словам, все же нужно добиваться, чтобы санкции вредили тому, против кого они направлены, а не тому, кто их вводил. В стране, которая слывет оплотом европейских ястребов в "Вышеградской группе", грядущая зима и нехватка энергоносителей может повысить градус общественного недовольства.

Так что анекдот Владимира Путина в Европе не вызывает смех.

Помощь России — три года тюрьмы

Вместе с тем Прага не подает никаких сигналов о том, что могла бы сойти с платформы признания России агрессором и провокатором. Высылка дипломатов, конфискация собственности, обвинения в адрес российских спецслужб, которые якобы устроили взрыв на складе боеприпасов во Врбетице, скандал вокруг чемоданчика с ядом, который в Чехию якобы привезли российские дипломаты, снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге — вот основные вехи развития чешско-российского конфликта. Антирусские настроения в стране, которую когда-то считали колыбелью демократии, приняли форму истерии. После заявления чешского президента о том, что неправильно было бы сваливать всю вину за события на Украине исключительно на российское руководство, учитывая, какой поддержкой среди населения пользуется президент Владимир Путин, чешская полиция возбудила более сотни уголовных дел против граждан, которые открыто поддерживали действия российских властей. Чешская прокуратура сообщила, что одобрение спецоперации России на Украине можно квалифицировать как "одобрение преступления" или как "отрицание, одобрение или оправдание геноцида".

"Если кто-то публично, в том числе на демонстрациях, в интернете или социальных сетях, одобряет спецоперацию Российской Федерации на Украине или выражает в этой связи свою поддержку и хвалит лидеров России, то при определенных условиях такое лицо подлежит уголовному преследованию", — отметили в прокуратуре. Максимальное наказание за такой проступок — три года тюрьмы.

Изгнание дипломатов

Чешская Республика выступила за ограничение передвижений российских дипломатов внутри Европейского Союза под предлогом того, что российские шпионы якобы часто ездят по территории Европейского Союза под личиной дипломатов. Представители России, как настаивает Чешская Республика, должны получать визу и разрешение на пребывание только в одной стране. Наконец, Чехия — первая страна в ЕС, которая конфисковала собственность российской государственной компании, и первая, кто настоятельно предупредила европейские армии об опасности войны с Россией.

Договор о "разделении труда" между Польшей и Чехией, о котором как-то упомянул Станислав Ткаченко, профессор и эксперт Валдайского клуба, больше не действует. Те времена, когда Польша выступала за ужесточение мер борьбы против Москвы в военной сфере, а Чехия отвечала за призывы к дипломатическим и экономическим ограничениям, прошли.

В аналитических кругах на верхушке чешской власти витает идея о необходимости как можно быстрее отреагировать на российскую военную угрозу. Президент Чехии Петр Павел раскрыл карты: Россия угрожает безопасности Европы.

Готова воевать

В новой оборонной стратегии Чешской Республики Россия обозначена как самая большая угроза ее безопасности и говорится о том, что в случае конфликта ЧР может "стать важной транспортной артерией для союзнических сил".

"Вероятность военного нападения на Чешскую Республику или одну из других стран Североатлантического альянса и Европейского Союза максимальна с времен окончания холодной войны. Россия давно превратилась в главную угрозу для безопасности Чехии и ее союзников", — говорится в документе.

Главная задача чешской оборонной политики — "это всеобъемлющая подготовка к длительной, оборонительной войне высокой интенсивности с технологически развитым неприятелем, располагающим ядерным оружием". Согласно новой стратегии, важно обеспечить страну "хорошим вооружением и обученными силами", а также "подготовить территорию Чешской Республики к вероятному трансферу большого числа войск союзников". В документе сказано, что обеспечить защиту Чешской Республики только профессиональные военные не смогут и что большую роль сыграют резервисты. 27 сентября чешское правительство утвердило оборонный бюджет на 2024 год, который впервые достиг двух процентов ВВП (6,8 миллиардов долларов), что соответствует минимальным требованиям НАТО.

Операция на 4,5 тысячах страниц

Чешский президент убежден, что Москва вернет себе полную боеспособность и мощь, а потом, через пять — семь лет, нападет на Североатлантический альянс. Прага призывает к первоочередным мерам и подготовке к войне высокой интенсивности. Похоже, именно Чешской Республике доверено снова поднять вопрос о "натовском шенгене", который позволит быстро перебрасывать войска, оружие и боеприпасы, приближаясь к границам Российской Федерации.

Как признался глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр, подготовка к войне с восточным соседом началась еще 14 лет назад. Планы военной операции против России заняли более четырех с половиной тысяч страниц и предусматривают устранение бюрократических препятствий для продвижения войск Североатлантического альянса. Если выражаться словами главы Пентагона Ллойда Остина, эта подготовка носит оборонный характер.

"Если США не поддержат Украину, то Россия победит и на этом не остановится. Будут следующие жертвы, — полагает Ллойд Остин, — в том числе, страны Прибалтики, Польша и другие соседи России".

Трудно поверить в версию о том, что Россия может напасть на Европу. Более правильно, как считают эксперты, следующее утверждение: президент Чешской Республики, который отчаянно готовит армию к войне, — бывший генерал Североатлантический альянс, и исходя из этого и нужно интерпретировать его слова. Прогноз о том, что лет через пять — семь Россия может вернуть себе военный потенциал, в переводе означает, что время не ждет и что сегодня ослабленная Россия станет более легкой добычей для старых охотников за ее ресурсами.

Попытка Петра Павла открыть гражданам Европы глаза с самого начала обречена даже в "Вышеградской группе", где Венгрия упорно не желает конфликтовать с Россией, а Словакия осторожно комментирует ситуацию на фронте. Что касается граждан Чешской Республики, то с ними дела обстоят еще безнадежнее: они не призывают к войне, а в преддверии еще одной зимы хотят только российских энергоносителей.