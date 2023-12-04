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ТАСС

Большие десантные корабли СФ почти два года участвуют в СВО

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Большой десантный корабль ВМФ РФ у Крымского моста
Большой десантный корабль ВМФ РФ у Крымского моста.
Источник изображения: Константин Михальчевский/РИА Новости

Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев отметил, что североморцы, проявляя мужество и героизм, продолжают выполнять боевые задачи в ходе специальной военной операции

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Большие десантные корабли (БДК) Северного флота (СФ) уже почти два года участвуют в специальной военной операции (СВО) на Украине, действуя в акватории Черного моря. Об этом заявил в пятницу командующий СФ адмирал Александр Моисеев в связи с начавшимся сегодня в Вооруженных Силах РФ новым учебным годом.

"Практически два года решает задачи корабельная десантная группа 121-й бригады десантных кораблей в Черном море", - отметил он.

По словам адмирала Моисеева, североморцы, проявляя мужество и героизм, продолжают выполнять боевые задачи в ходе специальной военной операции. Их самоотверженные и слаженные действия получают высокие оценки командующих группировками войск.

Командующий напомнил, что в 2023 году успешно решены задачи отрядом боевых кораблей Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал флота Советского Союза Горшков" в Атлантическом и Индийском океанах и в Средиземном море. Впервые осуществлялось патрулирование с гиперзвуковым ракетным оружием на борту. Продолжительность похода фрегата составила 263 суток. В ходе ежегодного похода отряда боевых кораблей, возглавляемого большим противолодочным кораблем "Вице-адмирал Кулаков", в восточную морскую Арктическую зону решена задача обеспечения безопасности морской экономической деятельности и демонстрации военного присутствия. Подводный крейсер "Тула" успешно выполнил учебно-боевую задачу по применению стратегического оружия, чем подтвердил готовность и способность группировки РПЛСН (Ракетный подводный крейсер стратегического назначения) флота решать задачи по предназначению. Подводники продолжили освоение подледного плавания. Корабельные силы флота участвовали в мероприятиях стратегического сдерживания под руководством главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова в Баренцевом, Норвежском морях и в Атлантике.

Группа БДК Северного и Балтийского флотов вошла в Черное море в канун начала СВО. 

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