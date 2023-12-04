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Министр обороны России провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит селекторное совещание с руководством ВС РФЮ. 15 января 2019
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит селекторное совещание с руководством ВС РФЮ. 15 января 2019.
Источник изображения: © РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ

ЦАМТО, 1 декабря. В Национальном центре управления обороной РФ под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 1 декабря прошло тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Ниже основные тезисы вступительного слова Сергея Шойгу на совещании приведены в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Открывая совещание, министр обороны проинформировал участников о ходе специальной военной операции.

"Тотальная мобилизация на Украине, поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Эти отчаянные действия лишь увеличили количество потерь в подразделениях вооруженных сил Украины", – заявил генерал армии Сергей Шойгу.

Министр обороны добавил, что за полгода так называемого контрнаступления противник лишился свыше 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц различного вооружения.

Группировки российских войск наносят ВСУ эффективное и мощное огневое поражение. В результате их боевые возможности значительно снижены.

"Наши военнослужащие действуют грамотно и решительно, занимают более выгодное положение, расширяют зоны контроля на всех направлениях", – отметил глава российского военного ведомства.

За прошедший месяц в ходе боевых действий особо отличились подразделения 810-й бригады морской пехоты, 150-й мотострелковой дивизии, 4-й, 15-й, 114-й и 123-й мотострелковых бригад.

"Продолжим вести активную оборону, наращивать боевой потенциал Вооруженных Сил с учетом опыта специальной военной операции", – сообщил генерал армии Сергей Шойгу.

* * *

В продолжение селекторного совещания министр обороны напомнил, что сегодня, 1 декабря, в Вооруженных Силах начинается новый учебный год, которому предшествовала основательная предварительная работа, в том числе сборы и методические занятия.

Как подчеркнул глава военного ведомства, в 2024 году основные усилия планируется сосредоточить на подготовке войск к решению задач спецоперации.

В зоне специальной военной операции оборудуются семь современных полигонов, на двух из которых работы завершены в полном объеме. С личным составом полигонов проведены дополнительные занятия, что позволит повысить эффективность и безопасность эксплуатации учебно-методической базы.

В рамках боевой подготовки в течение года намечено провести ряд учений. Порядка 20 из них – с участием подразделений иностранных государств, в том числе четыре – в рамках ОДКБ и ШОС.

Итоговым станет стратегическое командно-штабное учение "Океан-2024" с привлечением всех видов Вооруженных Сил.

"Реализация комплекса мероприятий боевой учебы обеспечит выполнение задач по защите национальных интересов и своевременное реагирование на изменения военно-политической обстановки", – заявил Сергей Шойгу.

* * *

Переходя к тематической повестке совещания глава военного ведомства поднял вопрос, касающийся создания космической системы всепогодного дистанционного зондирования Земли.

Над созданием данной системы, которая позволит получать изображения местности независимо от метеоусловий и освещенности, работает Научно-производственное объединение имени С.А.Лавочкина.

Такие снимки высокого разрешения планируется использовать в интересах Вооруженных Сил.

Далее министр обороны предложил обсудить, что предприятия Объединенной авиастроительной корпорации делают для погашения просроченной дебиторской задолженности.

"С организациями данного акционерного общества заключено свыше 230 контрактов на строительство, модернизацию и поддержание исправности авиационной техники. При этом по 23 из них имеется дебиторская задолженность. В течение текущего года ее удалось сократить на 85%", – сообщил глава военного ведомства.

Следующий вопрос касался состояния аварийности на транспортных средствах в Вооруженных Силах.

Сергей Шойгу заявил, что снижение количества происшествий на дорогах и тяжести их последствий остается приоритетной задачей для всех органов военного управления, особенно в условиях увеличения интенсивности перевозок, связанных с проведением специальной военной операции.

В текущем году проведено 107 профилактических мероприятий, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий.

В целях обеспечения безопасного передвижения автомобильного транспорта военная полиция осуществила более 25 тыс. сопровождений воинских колонн, из них 40% – в зоне специальной военной операции.

На дорогах общего пользования проверено порядка 500 тыс. транспортных средств. Это позволило выявить более 73 тыс. нарушений.

В новых субъектах Российской Федерации сформированы восемь военных автомобильных инспекций, которые обеспечивают безопасность дорожного движения в условиях спецоперации.

"Сегодня подведем итоги работы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий в войсках", – сказал министр обороны России.

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