Фрегат "Адмирал Головко" вернулся на Северную верфь после государственных испытаний

ЦАМТО, 1 декабря. Фрегат "Адмирал Головко", построенный на ПАО СЗ "Северная верфь" (входит в АО "ОСК"), завершил программу заводских ходовых и госиспытаний в морских полигонах Северного флота в Баренцевом море.

В ходе мероприятий прошла комплексная проверка всех устройств и систем вооружения корабля.

В ближайшее время фрегат пройдет ревизию, после чего начнется подготовка корабля к церемонии поднятия Андреевского флага и передаче Военно-морскому флоту.

"Адмирал Головко" – третий корабль проекта и первый в серии с энергетической установкой отечественного производства. Фрегат назван в честь Арсения Григорьевича Головко (1906-1962), моряка-надводника, командующего Северным флотом в годы Великой Отечественной войны.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".