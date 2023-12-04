Завод ОСК "Янтарь" посетил глава Минпромторга Денис Мантуров

ЦАМТО, 1 декабря. Вице-премьер – глава Минпромторга России Денис Мантуров в рамках рабочей поездки в Калининградскую область посетил Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

Глава Минпромторга России в сопровождении генерального директора ОСК Андрея Пучкова и генерального директора ПСЗ "Янтарь" Ильи Самарина проверил ход исполнения текущих заказов, в том числе и гособоронзаказа, а также программы модернизации предприятия. В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации программы технического перевооружения для наращивания объемов выпуска в рамках ГОЗ и создания гражданской продукции.

В последнее время на заводе проведено техническое перевооружение трубозаготовительного и машиностроительного производств, реконструируются гидротехнические сооружения, на которых обновлено крановое оборудование. Также на предприятии реализуется проект по техническому перевооружению производственных мощностей для обеспечения стапельно-сдаточных и механомонтажных работ.

"Янтарь" – единственное российское судостроительное предприятие, которое расположено в юго-восточной незамерзающей части Балтики. Это способствует тому, что корабли и суда, построенные на заводе, пополняют военный и гражданский флот в любое время года.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".