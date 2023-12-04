KMW поставит ВС Германии партию новых ББМ "Динго-2"

ЦАМТО, 1 декабря. Минобороны Германии сообщило, что бюджетный комитет Бундестага одобрил выделение средств на закупку 50 командирских и специальных бронированных машин "Динго-2" A4.1 для ВС Германии.

Общая стоимость закупки составит около 150 млн. евро (163,5 млн. долл.). Приобретение будет профинансировано в рамках инициативы правительства Германии "Создавать возможности и улучшать" (Enable and Enhance Initiative), предусматривающей поддержку государств-партнеров посредством поставки военной техники и обучения. Новые "Динго-2" должны заменить однотипные бронемашины, которые были безвозмездно переданы ВС Украины. Всего власти Германии поставили ВСУ в качестве военной помощи 50 бронемашин "Динго".

Сроки заключения контракта на поставку ББМ неизвестны. Сами поставки ВС Германии новых "Динго-2" A4.1 запланированы на 2026 год.

Как сообщал ЦАМТО, компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) поставила ВС Германии более 1000 боевых бронированных машин "Динго"/"Динго-2". ББМ "Динго-2" была принята на вооружение ВС Германии в 2004 году. ББМ выпускались в 16 конфигурациях, в т.ч. разведывательной, патрульной, командно-штабной машины, машины радиационной химической и биологической разведки, санитарной машины, самоходной мастерской, БРЭМ и т.д.

Последняя версия 12,5-тонной ББМ "Динго-2", выполненная на шасси Unimog U5000, оснащена дизельным двигателем Mercedes-Benz Daimler AG мощностью 215 л.с., может развивать максимальную скорость 90 км/ч, транспортировать полезную нагрузку весом до 2,5 т, запас хода по топливу – до 850 км. Длина машины – 6,1 м, ширина – 3,1 м, высота – 3,2 м. В конфигурации БТР машина перевозит экипаж из двух человек, включая водителя и командира, и до 6 человек десанта. ББМ может быть вооружена ДУМВ FLW-100/FLW-200 с одним 7,62-мм или 12,7-мм пулеметом, установленным на крыше корпуса.