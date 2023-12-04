ИМЗ выполнил госконтракты 2023 года по поставке компактных пистолетов Лебедева

ЦАМТО, 1 декабря. Ижевский механический завод поставил силовым ведомствам России более 10 тыс. компактных пистолетов Лебедева (ПЛК). Все контракты выполнены в срок и в полном объеме.

"Ижевский механический завод приступил к серийному производству компактного пистолета Лебедева в конце прошлого года, и результаты 2023 года подтверждают, что предприятие готово выпускать ПЛК по заказу силовых ведомств в необходимых объемах. ИМЗ обеспечен государственными контрактами по этому изделию и на 2024 год", – отметил управляющий директор ИМЗ Валентин Каргин.

Сейчас завод ведет освоение в серию еще двух новинок – модульного пистолета Лебедева (МПЛ) и пистолета 6П72 "Удав".

Компактный пистолет Лебедева разработан в инициативном порядке в концерне "Калашников" конструкторской группой под руководством Дмитрия Лебедева. Главные его преимущества перед предшественниками и зарубежными аналогами – отличная эргономика, высокая надежность независимо от условий эксплуатации, а также возможность применения его со всеми видами боеприпасов калибра 9х19 мм, включая экстремально мощные патроны 7Н21-01. ПЛК прошел квалификационные испытания в марте 2021 года, и в октябре был принят на вооружение Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".