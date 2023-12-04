Военный эксперт оценил запланированное стратегическое учение «Океан-2024»

Эксперт Литовкин: у РФ есть потенциал для проведения учения «Океан-2024»

Значимость стратегического командно-штабного учения «Океан-2024» заключается в том, что Россия может проводить такие учения на любом океане, в любой обстановке, с применением всех видов и родов войск, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин 1 декабря. У страны есть для этого потенциал, подчеркнул он.

«Россия в состоянии провести такие учения. У нее для этого есть соответствующий потенциал: финансовый, военный, экономический людской потенциал. Несмотря на проведение специальной военной операции, у нас есть возможности проводить учения военно-морских сил, авиации, сухопутных войск, военно-космических сил и так далее», — сказал Литовкин.

Ранее в этот день министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о проведении в 2024 году итогового стратегического командно-штабного учения «Океан-2024» с привлечением всех видов Вооруженных сил РФ. Он отметил, что реализация комплекса мероприятий боевой учебы обеспечит выполнение задач по защите национальных интересов и своевременное реагирование на изменения военно-политической обстановки.

Также глава Минобороны уточнил, что в течение года в рамках боевой подготовки планируется провести ряд учений. Из них порядка 20 будут проходить с участием подразделений зарубежных государств.