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Военное обозрение

Financial Times: США намерены снизить нефтегазовые доходы РФ вдвое к 2030 году

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Источник изображения: topwar.ru

Американские власти продолжают искать способы обрушить российскую экономику, тем самым, как они выражаются, лишив нашу страну возможности продолжать боевые действия на Украине. Так, согласно новому плану Вашингтона, нефтегазовые доходы России к концу десятилетия должны кратно снизиться, о чем пишет Financial Times со ссылкой на помощника госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайета.

Со слов чиновника, те беспрецедентные санкции, которые ввели западные страны против РФ, не будут сняты в течение многих лет. В итоге, по его мнению, это должно сыграть ключевую роль, лишив нашу страну большей части доходов и тем самым ослабив военный потенциал России.

Пайет добавил, что Москве сегодня удается обходить западные ограничения на продажу нефти благодаря использованию своего «теневого флота». Однако Вашингтон сделает все возможное для противодействия данной схеме. В итоге, как выразился чиновник, доходы России от продажи энергетических ресурсов к 2030 году должны снизиться вдвое.

К слову, с аналогичным прогнозом ранее выступили и представители МЭА.

Между тем остается открытым вопрос, как именно США собираются добиваться поставленной цели. Выражение Пайета «сделаем все возможное» не дает никакой конкретики, а это значит, что, вероятно, у Вашингтона даже нет плана действий на этот счет.

Напомним, что ранее с подачи главы Минфина США Джанет Йеллен, члены «Большой семерки» ввели так называемый «ценовой потолок» на российскую нефть. Последний равен 60 долларам за баррель.

При этом по прошествии года вышеупомянутые ограничения так и не заработали. Сегодня баррель нефти марки Urals стоит чуть более 64 долларов. В то же время в сентябре текущего года она торговалась по 83,5 доллара за баррель.

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