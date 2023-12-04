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ЦАМТО

В Германии совершил первый полет новый боевой вертолет корабельного базирования NH-90 "Си Тайгер"

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Вертолет NH Industries NH90
Вертолет NH Industries NH90.
Источник изображения: flightglobal.com

ЦАМТО, 1 декабря. На площадке Airbus Helicopters в Донауверте (Германия) 30 ноября в соответствии с намеченным графиком совершил первый полет вертолет корабельного базирования NH-90 "Си Тайгер", который будет использоваться в основном для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника.

Как сообщается в пресс-релизе Airbus Helicopters, в настоящее время проект "Си Тайгер" вступает в квалификационный этап, который будет сосредоточен на летных испытаниях вертолета и новых систем, которые будут установлены на борту машины. Поставки планируется начать в конце 2025 года.

Перспективный противолодочный вертолет получит новую электрооптическую систему, усовершенствованную систему радиоэлектронной борьбы, будет оснащен погружаемым гидролокатором, гидроакустическими буями и вооружением (торпедами и управляемыми ракетами).

Как уже сообщал ЦАМТО, бюджетный комитет Бундестага одобрил выделение на закупку 31 многоцелевого вертолета около 2,7 млрд. евро. Помимо поставки "Си Тайгер", контракт будет включать различные принадлежности, запасные части и учебные материалы. Согласно планам, начиная с декабря 2025 года, "Си Тайгер" должны заменить 22 вертолета "Си Линкс" Mk.88A, состоящие на вооружении с 1980-х гг.

По информации Министерства обороны Германии, ВМС страны получат новые вертолеты "Си Тайгер" для оснащения фрегатов и будут использоваться в основном для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника. Как и корабельный транспортный вертолет "Си Лайон", многоцелевой "Си Тайгер" создан на базе корабельного варианта NH-90 – NFH-90, разработанного NHIndustries, являющейся совместным предприятием Airbus Helicopters, Leonardo и Fokker Aerostructures.

Как заявлено, вертолеты являются неотъемлемым компонентом фрегатов ВМС Германии и выполняют широкий спектр задач. Вооруженные торпедами или управляемыми ракетами вертолеты будут использоваться для противолодочной и противокорабельной борьбы. Кроме того, "Си Тайгер" сможет выполнять задачи по перевозке грузов на корабли, участвовать в поисково-спасательных операциях. Как отмечается, находящиеся на борту вертолеты значительно расширяют возможности фрегатов.

Бундесвер ожидает, что разработка "Си Лайон" и "Си Тайгер" на единой платформе позволит получить преимущества с точки зрения обучения и технического обслуживания, а также благодаря унификации применяемого оборудования и запасных частей. Многоцелевой "Си Тайгер", в первую очередь, будет оборудован для выполнения боевых задач, а "Си Лайон" – для поисково-спасательных операций, а также перевозки войск и грузов.

На данный момент Бундесвер эксплуатирует 18 военно-морских транспортных вертолетов NH-90 "Си Лайон", которые были поставлены в соответствии с графиком в период с 2019 по 2023 гг.

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Страны
Германия
Продукция
NH90
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
Leonardo
Проекты
Военные учения
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