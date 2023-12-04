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ЦАМТО

Власти Чехии одобрили программу развития боевой авиации

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JAS-39 «Грипен»
Истребитель JAS-39 «Грипен» ВВС Чехии.
Источник изображения: www.army.cz

ЦАМТО, 1 декабря. Как сообщило 29 ноября Минобороны Чехии, правительство страны утвердило инвестиционную программу, устанавливающую максимально допустимые расходы на содержание и развитие сверхзвуковой авиации до 2036 года.

Общие затраты на эти цели установлены на уровне максимум 215,8 млрд. крон (около 9,8 млрд. долл.). В перечень запланированных программ входит приобретение истребителей пятого поколения F-35, продолжение эксплуатации до 2035 года самолетов JAS-39 "Грипен", а также создание необходимой инфраструктуры. Предусмотрены резервы на случай колебаний обменного курса и других финансовых и материальных рисков.

Программа, в частности, включает приобретение 24 самолетов F-35, расходы на создание необходимой для их эксплуатации инфраструктуры, затраты на аренду и поддержку самолетов JAS-39.

Закупка самолетов пятого поколения F-35 была одобрена правительством Чехии в сентябре 2023 года на основании рекомендации ВС и МО Чехии. Оплата приобретения будет осуществляться траншами в период с 2024 по 2034 гг. Весь проект оценивается в 150 млрд. крон, включая покупку самолетов и строительство инфраструктуры.

В ходе начавшегося 27 ноября трехдневного визита в Италию президент Чехии Петр Павел объявил, что первые 12 из 24 самолетов F-35 будут собраны на предприятии итальянской группы Leonardo в Камери (Италия).

Разработка документа, который назван "программой восстановления активов", требуется согласно Закону о бюджетном регулировании Чехии, который определяет максимальные финансовые, временные и материальные рамки планируемых инвестиционных расходов. Одобренная сумма может быть не полностью потрачена, но и не может быть превышена. Поэтому планы составляются с учетом всех возможных рисков.

Полученное одобрение закупки позволит обеспечить защиту воздушного пространства Чехии, а также выполнить обязательства страны перед НАТО и ЕС в период до и после 2050 года.

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Страны
Италия
Чехия
Продукция
F-35
Gripen NG
Компании
Leonardo
Проекты
NATO
Евросоюз
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