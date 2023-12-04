"Точно в цель". Военный эксперт о применении "умных бомб" в зоне СВО

Кнутов: обучение летчиков применению "умных бомб" в зоне СВО займет до месяца

В ВКС России начнется массовое обучение летчиков применению в зоне СВО авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), сообщают СМИ. В эфире радио Sputnik информацию прокомментировал военный эксперт Юрий Кнутов.

В Воздушно-космических силах начнется массовое обучение летчиков применению авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

"В один из учебных центров Воздушно-космических сил России недавно была передана партия фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые будут использоваться для массового обучения летчиков применению уже зарекомендовавших себя в зоне проведения спецоперации на Украине авиабомб с УМПК. Это позволит увеличить число летчиков, умеющих использовать данные боеприпасы, и нарастить удары "умными авиабомбами" в зоне СВО по украинским военным объектам", – рассказал собеседник агентства, отметив, что боевая апробация УМПК в зоне СВО показала высокую эффективность таких боеприпасов.

УМПК крепится к обычной свободнопадающей бомбе, превращая ее в управляемую. С помощью этого устройства, например, обычная авиабомба ФАБ-500 становится высокоточной.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов отметил, что бомбы с УМПК позволяют бомбардировщикам наносить удары, не заходя в зону действия украинской противовоздушной обороны, и обеспечивают высокоточное поражение цели.

""Умные бомбы" позволяют самолету не входить в зону действия противовоздушной обороны противника, то есть в зависимости от скорости самолета и его высоты, дальность полета бомбы может составлять 40 километров и более. Таким образом, самолету не требуется подлетать практически к цели и над ней сбрасывать необходимое количество бомб для поражения. Кроме того, точность наведения этих бомб достаточно высокая – несколько метров. УМПК – это такое устройство, которое старую бомбу делает управляемой, то есть там меняется хвостовик, устанавливается система наведения с помощью ГЛОНАСС, и бомба точно летит по тем координатам, которые в нее заложены", – рассказал Юрий Кнутов.

По мнению военного эксперта, обучение летчиков займет не более месяца.

"Полагаю, что подготовка займет не больше месяца. Массовое обучение летчиков говорит о том, что начато серийное производство, установка современных универсальных модулей, которые позволяют превращать авиабомбы в "умные"", – добавил Юрий Кнутов.