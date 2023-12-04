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ТАСС

Назарбаев считает, что к кризису на Украине привели действия внешних сил

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Нурсултан Назарбаев. Источник: politrus.com.

Бывший президент Казахстана отметил активные посреднические усилия его страны по примирению сторон на основе минских договоренностей

АЛМА-АТА, 1 декабря. /ТАСС/. Главной причиной украинского кризиса стали действия внешних сил, стремящихся посеять раздор между Россией и Украиной. Такое мнение высказал в мемуарах бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Главная причина [кризиса] - коварные действия внешних сил, которые умело разыгрывали национальную карту, годами на системной основе разжигали неприязнь среди людей, стремились посеять раздор между братскими народами и в основном добились своего", - считает Назарбаев. Он подчеркнул, что "ни на миг нельзя забывать о громадном потенциале этих сил".

Украинский кризис "не ограничивается противостоянием на юго-востоке страны. Это комплексное явление. И возникло оно намного раньше "майдана", - указал экс-глава Казахстана. Он подчеркнул, что "сегодня всем известно и то, как с того времени [2014 года] поступали с русскоязычным населением Донбасса в рамках так называемой антитеррористической операции".

Назарбаев отметил активные посреднические усилия Казахстана, который он тогда возглавлял, по примирению сторон на основе минских договоренностей.

"В итоге предотвратить столкновения в Украине не получилось. Сегодня мы видим, что нам по силам удалось лишь продлить время возгорания костра", - отметил Назарбаев. При этом, по его словам, "невозможно не удивиться словам уважаемой мной госпожи [Ангелы] Меркель, сказанным именно в конце 2022 года <...> о том, что минское соглашение было заключено для того, чтобы Украина выиграла время".

Назарбаев напомнил, что в январе 2015 года в его телефонном разговоре с тогдашним президентом США Бараком Обамой, американский лидер заверил его, что "ключом" разрешения конфликта "видит выполнение минских договоренностей".

Оценивая причины, приведшие к специальной военной операции на Украине, экс-глава Казахстана выразил мнение, что одной из изначальных проблем кризиса на Украине стали ошибочные действия экс-президента СССР Михаила Горбачева, который "не задокументировал на бумаге обещания [запада] о том, что НАТО не будет продвигаться на восток".

"Запад, который где-то соблюдает, а где-то не соблюдает даже письменные договоренности, очень легко отошел от этого устного обещания", - отметил Назарбаев. По его словам, после этого все страны бывшего соцлагеря, в том числе страны балтийского побережья были приняты в НАТО.

"Российский пояс безопасности заметно сузился. Наконец, Украина выразила намерение вступить в НАТО, более опасной стала идея восстановления статуса ядерной державы. Она уклонилась от выполнения минских соглашений", - указал Назарбаев.

При этом, по его оценке, "сказанное не означает оправдания характера специальной военной операции". Экс-глава государства выразил мнение, что в исследовании причин и следствий любого конфликта "истина где-то посередине".

Мемуары бывшего лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева "Моя жизнь. От зависимости к свободе" вышли в свет 1 декабря, когда в республике отмечается День первого президента, тиражом 7 500 экземпляров. Назарбаев занимал пост президента страны с конца 1991 года по март 2019 года. 

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