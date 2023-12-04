Счетная палата США назвала миссию NASA на Луну в 2025 году маловероятной

Впервые с 1972 года в рамках программы «Артемида» (Artemis) люди снова высадятся на поверхность Луны.

Ведомство в качестве причин задержки называет "проблемы, связанные с разработкой лунного корабля и скафандров", а также "перенос сроков пробных полетов, который мог повлиять на график последующих испытаний"

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Счетная палата США назвала высадку астронавтов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на поверхность Луны в рамках миссии Artemis III в 2025 году маловероятной.

"Мы обнаружили, что миссия по высадке на Луну вряд ли состоится в 2025 году, как планировалось", - указано в отчете, опубликованном на сайте ведомства. В качестве причин задержки оно называет "проблемы, связанные с разработкой лунного корабля и скафандров", а также "перенос сроков пробных полетов, который мог повлиять на график последующих испытаний".

В отчете указано, что, согласно плану, программа должна была завершиться за 79 месяцев - на 13 месяцев раньше по сравнению с обычным графиком для крупных проектов NASA. С учетом стандартных проектных сроков агентства астронавтов смогут отправить на поверхность Луны только в начале 2027 года, заключает ведомство.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, состоящей из трех этапов. Первый из них (Artemis I) предусматривает беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System (SLS) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis II) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis III) НАСА рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.