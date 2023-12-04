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ТАСС

Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не достигло результатов

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: AP Photo/ Felipe Dana

Президент Украины в очередной раз повторил позицию Киева, что неэффективность контрнаступления связана с тем, что Украина не получила желаемого оружия от Запада

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что летнее контрнаступление Вооруженных сил Украины не достигло тех результатов, на которые надеялись в Киеве.

"Мы хотели более быстрых результатов. С этой точки зрения, к сожалению, мы не достигли желаемых результатов. И это факт", - сказал он в интервью агентству Associated Press.

Зеленский в очередной раз повторил позицию Киева, что неэффективность контрнаступления связана с тем, что Украина не получила желаемого оружия от Запада.

Он также высказал мнение, что начинается "новая фаза войны". "У нас новая фаза войны, и это факт. <...> Зима в целом - это новая фаза войны", - сказал он.

В четверг президент Украины провел совещание по возведению укреплений на границах с Россией и Белоруссией, а также вдоль линии боевого соприкосновения. Зеленский заявил о необходимости "ускориться со строительством" фортификационных сооружений. По его словам, главными направлениями являются авдеевское, марьинское, купянско-лиманское, а также вся Харьковщина, Сумщина, Черниговщина, Киевская, Ровненская области, Волынь, а также подконтрольная Киеву часть Херсонской области. Комментируя это сообщение, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что украинские войска переходят в оборону. 

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