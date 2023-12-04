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Военное обозрение

Ижевские «Торы» удивили оружейный мир на Dubai Airshow 2023

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Источник изображения: topwar.ru

В Объединенных Арабских Эмиратах завершилась международная аэрокосмическая выставка Dubai Airshow 2023.

Для российской делегации, представленной Рособоронэкспортом и крупнейшими предприятиями ОПК, форум стал дополнительной возможностью продемонстрировать новинки российских вооружений, а также еще раз указать на бессмысленность любых попыток Запада «изолировать Россию» от международных рынков и деловых отношений с государствами-партнерами.

Потенциальных заказчиков из стран Ближнего Востока, Восточной Азии, Африки, Латинской Америки, прежде всего, интересует российская боевая авиация, сухопутная военная техника, стрелковое и противотанковое вооружение, ракеты различных типов и, конечно, системы и комплексы противовоздушной и противоракетной обороны.

Отметим большой интерес иностранных делегаций к линейке зенитных ракетных комплексов малой дальности семейства «Тор-М2», созданных на Ижевском электромеханическом заводе «Купол».

С возможностями этих боевых машин, не имеющих по своим тактико-техническим характеристикам реальных конкурентов в оружейном мире, можно было ознакомиться на объединенном стенде экспозиции Концерна ВКО «Алмаз-Антей», в состав которого входит ижевское оборонное предприятие.

Источник изображения: topwar.ru

Гостям форума показали модели зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» в нескольких модификациях: на колесном, гусеничном шасси, и в модульном исполнении – для боевого применения с любой базы по желанию заказчика.

Как отметил по итогам выставки заместитель генерального директора оборонного холдинга «Алмаз-Антей» по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн, ЗРК семейства «Тор» традиционно вызывают большой интерес, как военных специалистов, так и у широкой публики:

«Эти боевые машины неоднократно подтверждали и подтверждают свою уникальность и эффективность в зоне реальных боевых действий. Последние события показали, что все системы, которые мы здесь представляем, очень эффективно работают в зоне СВО. Наши потенциальные партнеры отслеживают все это и знают, чем мы дышим», - добавил Вячеслав Дзиркалн.

Как отмечают оружейники ИЭМЗ «Купол», основным назначением комплексов семейства «Тор» является противовоздушная оборона сухопутных соединений и других важных объектов от существующих и перспективных средств воздушного нападения противника.

Ижевские боевые машины способны круглосуточно и в любых климатических условиях эффективно противостоять вертолетам, самолетам тактической авиации, различным типам военных БПЛА, противорадиолокационным ракетам и снарядам РСЗО, на расстоянии от 1 до 16 км и на высоте до 12 км.

«Торы» способны засекать цели и вести огонь на поражение прямо на ходу, со скоростью до 45 км/ч.

Источник изображения: topwar.ru

Проходимость этих комплексов, их автономность, высокая мобильность, простота эксплуатации - все эти качества привлекают внимание военных экспертов и оружейников, а также глав оборонных ведомств различных стран мира, ощущающих геополитическую нестабильность и необходимость прикрытия воздушного пространства от возможных угроз.

Отметим, что, помимо линейки «Торов», посетители Dubai Airshow смогли ознакомиться с еще одной разработкой ИЭМЗ «Купол» – универсальным мишенно-тренировочным комплексом (УМТК) «Адъютант», а также с экспортным вариантом боевой машины стрелков-зенитчиков - ПЗРК «Тайфун-ПВО(Э)».

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Россия
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Tор-М2
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Алмаз-Антей
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