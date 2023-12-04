Отсидеться не выйдет. Байдена призвали начать активные действия по Украине

RP: США должны заставить Украину пойти на переговоры с Россией

Вашингтон не может призывать к переговорам только за закрытыми дверями, а публично настаивать на том, что только Украина может принять решение о начале мирного урегулирования с Россией, пишет RP. Автор статьи считает, что во избежание катастрофы США должны предпринять решительные действия и найти посредников.

Анатоль Ливен

Теперь ясно, что растянувшееся на лето и осень украинское наступление 2023 года провалилось. Киев достиг минимальных успехов и понес огромные потери. Повторения ошеломительных украинских побед 2022 года не произошло. Главнокомандующий украинской армии генерал Валерий Залужный признал, что конфликт зашел в тупик.

Россия в свою очередь наступает, и хотя ее армия пока также продвигается очень медленно, время, похоже, не на стороне Украины. Россия в четыре раза больше Украины по населению и в 14 раз больше по ВВП, что дает ей огромные преимущества в конфликте на истощение сил противника. Серьезный дисбаланс в американской и европейской военной промышленности означает, что Россия также производит гораздо больше снарядов, чем Украина получает от Запада.

Победы Украины в первые месяцы войны были обусловлены мужеством и самоотверженностью украинских солдат, использованием некоторых особенно эффективных видов западного оружия и крайне неудовлетворительным планированием действий с российской стороны. Однако они также объяснялись тем, что Украина смогла мобилизовать больше людей, чем это сделала Россия из-за нежелания президента Путина радикально увеличить масштабы призыва. Теперь это преимущество сведено на нет и, наоборот, стало слабым местом украинской армии.

Более того, как показывают последние события в Конгрессе США и в Европе, нет никаких гарантий того, что объемы западной помощи будут сохраняться на достаточном для Украины уровне, чтобы дать ей возможность продолжать успешно воевать.

У Украины нет никаких реальных перспектив значительно улучшить свое положение на поле боя. Запад может предоставить больше оружия, но он не может наштамповать дополнительных украинских солдат. Киев испытывает все большие трудности с мобилизацией, а Россия тем временем подтягивает резервы и постоянно укрепляет свои оборонительные рубежи у южных и восточных границ Украины.

На Западе, даже в речах тех, кто ратует за полную победу Украины, все сильнее слышны нотки отчаяния. Примером тому может служить предположение отставных американских генералов, суть которого заключается в том, что с помощью дополнительных поставок американских ракет Украина сможет заставить Россию уйти с Крымского полуострова исключительно посредством бомбардировок, но вся история этого конфликта опровергает такой вариант развития событий. Чтобы добиться этого, Украине также потребуется большое количество десантных соединений, которых у нее нет.

Прекращение огня и переговоры о мирном урегулировании становятся все более необходимыми для Украины. Ведь если бы боевые действия прекратились на существующих линиях соприкосновения, более 80 процентов территории Украины стали бы полностью независимыми от России (будучи враждебно настроенными к ней) и могли бы сделать все возможное для вступления в Европейский союз.

Учитывая первоначальные цели Кремля, когда началась специальная военная операция в прошлом году, и историю российского доминирования над Украиной за последние 300 лет, это было бы не поражением Украины, а, напротив, огромной украинской победой. С другой стороны, если конфликт будет продолжаться бесконечно долго, существует реальная возможность того, что украинское сопротивление рухнет. Причиной может послужить истощение людских ресурсов или то, что новые подразделения вооруженных сил России позволят ей вновь открыть фронт на севере Украины на позициях, с которых она отошла в прошлом году и для защиты которых Украине не хватает людей.

Признавая это, администрация Байдена, как сообщается, в частном порядке советует украинскому правительству начать переговоры с Россией. Однако украинскому правительству очень трудно начать переговоры. Президенту Зеленскому и другим ведущим чиновникам придется отказаться от своих неоднократных заявлений о том, что они не будут вести переговоры с Путиным и что единственным приемлемым условием даже временного соглашения является полный уход России со всей территории, присоединенной ею с 2014 года. Ультранационалистические группировки горячо протестуют против любого компромисса. Российское правительство, со своей стороны, естественно, не заинтересовано во временном прекращении огня в настоящее время, поскольку оно тоже видит, что время на его стороне.

В этих условиях Вашингтону недостаточно призывать украинцев к переговорам за кулисами политической сцены, публично настаивая при этом, что только Украина может вести мирные переговоры. Также неразумно откладывать любые дипломатические инициативы до следующих президентских выборов в США, которые состоятся почти через год, в надежде, что украинская армия и американская помощь продержатся все это время, а также что удастся избежать неловкой ситуации в разгар избирательной кампании.

Есть вероятность того, что Украина не выстоит до этих сроков, а крупные успехи российской стороны, включая значительный прирост числа занятых украинских территорий, поставят администрацию Байдена перед мучительным выбором: смириться с поражением Украины, которое станет серьезным унижением для США и НАТО, или пригрозить прямым вмешательством и риском ядерной войны с Россией.

Более того, как наглядно демонстрирует катастрофа в Израиле и Газе, никогда не стоит полагаться на то, что такая неустойчивая по своей сути ситуация, как российско-американская борьба за Украину, останется стабильной. В любой момент случайное столкновение, например, российских и американских ВВС над Черным морем может привести к росту напряженности и риску начала ядерной войны. Даже если худшего исхода удастся избежать, такой кризис окажет тяжелейшее воздействие на мировую и американскую экономику.

Для того чтобы переговоры имели хоть какие-то шансы на успех, необходимо полное вовлечение Соединенных Штатов в процесс мирного урегулирования с самого начала. Только американская администрация может оказать достаточное давление на украинское правительство и одновременно предложить достаточно надежные гарантии безопасности на будущее. И только американская администрация может пригрозить Москве тем, что еще в течение некоторого времени масштабная американская военная и экономическая помощь Украине будет продолжаться, и в то же время предложить Кремлю компромиссы по более широким вопросам, имеющим жизненно важное значение для России.

Если Москву хотят усадить за стол переговоров, когда военная ситуация складывается в ее пользу, ей нужно будет убедиться, что Вашингтон готов серьезно обсуждать окончательное урегулирование, включающее нейтралитет Украины (разумеется, учитывая международные гарантии безопасности), взаимное ограничение вооруженных сил в Европе, отмену санкций и некую форму инклюзивной архитектуры европейской безопасности, чтобы снизить риск новых конфликтов в будущем.

Инициировать такое взаимодействие будет крайне сложно для администрации Байдена, учитывая постоянные обещания о неминуемой победе Украины и заявления о том, что только Украина может вести переговоры о мире. Поэтому администрации потребуется помощь извне, если она хочет начать мирные переговоры с Россией.

Поэтому правительству США следует в частном порядке обратиться к Индии, Бразилии и другим ведущим странам Глобального Юга и призвать их выступить с решительным коллективным призывом к прекращению огня и мирным переговорам. Инициируя переговоры, Вашингтон может показать тем самым, что он прислушивается к воле глобального большинства. Это также может помочь нейтрализовать катастрофическое воздействие войны в Газе на отношения США с Глобальным Югом. США также необходимо будет заручиться поддержкой европейских союзников в отношении мирных усилий, с учетом сильной приверженности Америки к НАТО.

Для успеха мирного процесса также будет необходимо полноценное участие Китая. Влияние Пекина на Москву будет иметь решающее значение, чтобы убедить Россию отказаться от ее амбиций на Украине и согласиться на компромиссный мир. На фоне опасно растущей напряженности в отношениях между США и Китаем такой призыв со стороны Вашингтона стал бы для Пекина сигналом готовности визави из-за океана признать Китай в качестве партнера и законного участника в решении глобальных проблем.

Ситуация непростая, и у Вашингтона будет сильное искушение пустить все на самотек в надежде, что произойдет нечто, что позволит американской дипломатии уйти от ответственности. Однако идти по этому пути было бы трагической ошибкой и предательством жизненно важных интересов как Украины, так и Соединенных Штатов. Нынешняя траектория военного конфликта ведет к катастрофе. Изменить это могут только Соединенные Штаты, но им потребуется помощь извне.

Анатоль Ливен — директор программы по изучению Евразии в Институте ответственного государственного управления Куинси. Ранее он был профессором Джорджтаунского университета в Катаре и факультета военных исследований Королевского колледжа Лондона.