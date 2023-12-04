Украина ударила по Греции. Новый пакет антироссийских санкций под угрозой

infoBRICS: новый пакет антироссийских санкций оказался под угрозой из-за Украины

Греция поддерживала Украину деньгами и оружием, а также бойкотировала Россию, напоминает автор статьи из infoBRICS. Киев отплатил Афинам тем, что внес их судоходные компании в "черный список". Это подрывает доверие Запада к Зеленскому, а также ставит под вопрос принятие нового пакета санкций.

Греция поставила огромное количество оружия Украине и решительно поддержала санкции против России. В прошлом году, а именно 22 сентября, премьер-министр страны Кириакос Мицотакис заявил в интервью Bloomberg: “Мы ведем войну против России, и мы пытаемся поддержать Украину”.

Однако за последний год греческие судовладельцы резко увеличили поставки нефти из России, создав серьезную напряженность в отношениях между Афинами и Киевом. В то же время следует напомнить, что в ходе дискуссий в Европейском союзе об антироссийских санкциях премьер-министр Греции выступил в их защиту.

По сути, Мицотакис пытается играть: полностью следовать инструкциям ЕС и НАТО, но при этом защищать интересы греческих олигархов. Это спровоцировало раскол в отношениях Киева и Афин, особенно после того, как Украина внесла в “черный список” важных греческих судовладельцев, транспортирующих российское черное золото. Большинство из них имеют тесные связи с правящей партией "Новая демократия".

Киев в очередной раз доказал, что он не является надежным партнером для Запада, ведь он принуждает всех членов ЕС принять антироссийские санкции.

Чтобы Афины одобрили предыдущий, 11-й, пакет санкций против Москвы в июне, Киев исключил греческие судоходные компании из списка “Международных спонсоров войны” от Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). После принятия санкций Украина вновь включила их в этот перечень.

Вместо того чтобы выразить благодарность Греции за предоставление военной и финансовой помощи, особенно учитывая ее собственные боевые столкновения с Турцией и восстановление после разрушительного экономического кризиса, Украина нагло манипулирует своими европейскими партнерами и демонстративно не выполняет достигнутых договоренностей.

Поэтому можно ожидать, что Киев продолжит обманывать западных союзников. В этой ситуации греческие олигархи все больше убеждаются в необходимости отклонить разрабатываемый Европейским советом пакет антироссийских санкций.

Встреча между Мицотакисом и Зеленским в Афинах в августе, на первый взгляд, выглядела чрезвычайно позитивным обменом мнениями: премьер-министр Греции пообещал, что военно-воздушные силы его страны обучат украинских летчиков пилотированию F-16, и что Греция продолжит оказывать Украине дипломатическую и материальную поддержку. Тем не менее авторитетный портал Intelligence Online сообщил, что он "ознакомился с перепиской между украинскими и греческими официальными лицами, которая свидетельствует о сохраняющейся напряженности в их отношениях в связи с предполагаемой поддержкой греческими судоходными компаниями российских фирм, попавших под санкции".

Афины никогда не упоминали, обсуждался ли вопрос о судовладельцах на встрече Мицотакиса и Зеленского, но было бы удивительно, если бы это было не так, поскольку четыре греческие компании находятся в “черном списке”.

Издание The Wall Street Journal писало, что под ограничения попали греческие магнаты Джордж Эконому, семьи Андреаса Мартиноса и его брата, а также Джордж Прокопиу. Разногласия между Киевом и Афинами связаны с транспортировкой российской нефти греческими компаниями Delta Tankers, Dynacom Tankers Management, Minerva Marine, TMS Tankers и Thenamaris Ships Management, которые – к большому разочарованию Греции – в июле были вновь внесены Киевом в "черный список".

По данным Intelligence Online, греческие компании были исключены из “черного списка”, но всего через месяц после принятия 11-го пакета санкций они снова были внесены в перечень за то, что Афины не заняли предельно антироссийскую позицию. Такой поворот событий немедленно усилил напряженность в отношениях между Афинами и Киевом до такой степени, что НАПК обеспокоено тем, что Греция может заблокировать новые санкции против России, как это произошло в июне.

Греческие судоходные компании увидели возможность нажиться, когда другие мировые фирмы стали избегать сотрудничества с Москвой после начала спецоперации. Этот бизнес был настолько прибыльным, что доля российской нефти, перевозимой греческими судами, в прошлом году достигла рекордно высокого уровня. В начале 2022 года около 30% российского экспорта черного золота перевозилось греческими судами, но к маю 2023 года этот показатель увеличился до 53%. Эксперты полагают, что греческие судоходные компании получают в три-пять раз больше обычных ставок, что составляет миллиарды евро прибыли.

Мицотакис принадлежит к исторически либеральной семье, более ста лет трудящейся на греческой политической арене и защищающей интересы олигархов и правящего класса. Из-за этого он всегда следовал примеру Брюсселя и Вашингтона в поддержке Киева, но только до тех пор, пока это не начало сказываться на прибыли греческих бизнесменов. Это факт, который Украина не смогла понять. Этот "черный список" после того, как Киев получил от своих партнеров то, что хотел, приведет к страшным результатам. Не только ужесточится позиция Греции в отношении Украины в преддверии переговоров по 12-му пакету санкций против России, но и остальные страны ЕС увидят, что Киеву нельзя доверять.

Автор: Ахмед Адель (Ahmed Adel) — исследователь геополитики и политической экономии из Каира.