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ТАСС

Пленный украинец заявил, что немецкие БМП Marder оказались малопригодны на фронте

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Источник изображения: Фото: ТГ-канал "Уничтоженная техника ВСУ"

Владимир Чайковский рассказал, что проходил обучение на одном из полигонов Германии

ДОНЕЦК, 1 декабря. /ТАСС/. Пленный украинский военнослужащий Владимир Чайковский рассказал, что технические особенности немецкой БМП Marder не соответствуют текущим условиям на фронте. Мужчина проходил обучение на одном из полигонов Германии, где и познакомился с БМП Marder.

"Их Marder сделан под их оружие. Все эти полочки, крепления под наше оружие не подходят. Мы зашли в них (в БМП - прим. ТАСС) со своими автоматами, оказалось, что ничего не подходит. Все это (автоматы - прим. ТАСС) на руках, на коленях, на себе. Автомат Калашникова там не становится никак. Ты его в любом случае держишь перед собой, стволом в подбородок. Положить его на колени - он мешает товарищу слева или товарищу справа", - сказал Чайковский.

Наряду с удобством размещения пехоты, как уточнил пленный, уровень проходимости немецкой БМП тоже не оправдал ожиданий. "На нем только по асфальту ездить, на парад. Когда скользко, она плывет", - добавил Чайковский.

По его словам, обучение в Германии проводили на БМП четвертого поколения. На вооружение украинской армии немцы отправили более раннюю версию, которая несколько отличается от тренировочной. Сами же инструкторы уделяют наибольшее внимание процессу обучения экипажей. "Нас только научили залезать в Marder. Все остальное время - чай, кофе, какао", - добавил мужчина.

Чайковский был мобилизован 5 января 2023 года по повестке. Попал в плен на запорожском направлении, оказавшись в окружении российских сил в районе населенного пункта Вербовое. 

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Страны
Германия
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