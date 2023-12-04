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ЦАМТО

ВКС Франции получили 22-й самолет ВТА A-400M "Атлас"

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Источник изображения: Фото: Armee de l`Air et de l`Espace

ЦАМТО, 1 декабря. Командование ВКС Франции объявило о прибытии 24 ноября на 123-ю авиабазу "Орлеан-Бриси" 22-го самолета ВТА А-400М "Атлас", поставленного компанией Airbus Defence and Space.

Самолет, выполненный в последней конфигурации, позволяет осуществлять дозаправку вертолетов в воздухе, автоматическое десантирование, десантирование с очень большой высоты, а также мониторинг местности на малой высоте. A-400M получил комплект самообороны новейшего стандарта для применения в сложных условиях при выполнении задач десантирования грузов и десанта на любой тип местности.

Как ожидается, до конца года на авиабазу "Орлеан-Бриси" прибудет и 23-й самолет А-400М, заказанный ВКС Франции. Всего к 2030 году на базе будут размещены 35 самолетов "Атлас".

A-400M является тактическим самолетом ВТА с радиусом полета, сравнимым со стратегическими самолетами ВТА, и не имеет прямых конкурентов на мировом рынке. Технические характеристики A-400M позволяют расширить возможности транспортной авиации ВКС Франции. A-400M "Атлас" оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями и обеспечивает перевозку до 35 т груза как внутри ТВД, так и между ними, десантирование войск и оборудования, в том числе с больших высот, дозаправку в воздухе и медицинскую эвакуацию.

Как сообщал ЦАМТО, первый изготовленный для французских ВКС компанией Airbus Defence and Space A-400M был официально передан МО Франции 30 сентября 2013 года. Закон о военных программах на 2019-2025 годы предусматривает поставку ВКС Франции в течение указанного периода 11 ед. А-400М. Это позволит к концу 2025 года увеличить парк данных самолетов до 25 ед. В общей сложности ВКС Франции намерены принять на вооружение до 50 самолетов A-400M.

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  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Продукция
A400M
Компании
Airbus
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