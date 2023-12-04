Боевые пловцы: средства доставки на берег. Часть II.

Завершаем (часть I) публикацию материала о последних разработках средств транспортировки боевых пловцов (swimmer delivery vehicles, SDV), которые, согласно утверждениям зарубежных специалистов, призваны обеспечить тактическое преимущество западным морским силам специального назначения.

Боевые пловцы Франции восстанавливают возможности

Французские боевые водолазы Commando Hubert входят в число десятков морских специальных операторов по всему миру, эксплуатирующих платформы, изготовленные компанией Stidd Systems (Гринпорт, Нью-Йорк, США), которая поставляет как водолазное движительное устройство, так и многоцелевое боевое инновационное судно, способное действовать на поверхности, а также в полу- или полностью погруженном состоянии.

Однако с конца 2019 года эти средства были дополнены специальным боевым подводным транспортным средством (Special Warfare Underwater Vehicle, SWUV) производства французской ECA Group. Аппарат SWUV, который представлялся на выставке Euronaval в Париже в 2014 году, имеет длину 8,5 м и способен перевозить шесть боевых пловцов, включая экипаж из двух человек. Судно развивает максимальную скорость 10 узлов (18,5 км/ч) и может работать на глубине до 100 м. Понятно, что Commando Hubert заказало для использования около дюжины SWUV.

Cпециальное боевое подводное транспортное средство SWUV

С выводом из эксплуатации своих последних подводных лодок (ПЛ) класса Agosta в 2001 году ВМС Франции фактически утратили способность доставлять боевые подводные аппараты сухого типа (Dry Combat Submersible, DCS) с помощью ПЛ. Однако с появлением SWUV и ПЛ проекта «Барракуда» (Barracuda), первая из которых вступила в строй в июне 2022 года, считается, что эта способность будет восстановлена.

Специализирующийся на подводной войне, блогер Х. И. Саттон отмечает на своем веб-сайте (hisutton.com), что ПЛ типа «Барракуда» «спроектированы так, чтобы нести DDS за рубкой. Они будут больше предыдущих французских моделей и обеспечат прямой переход в корпус, чтобы боевые пловцы могли получить доступ к камере во время ее осушения, что является огромным эксплуатационным преимуществом».

Тем временем французский поставщик подводных технологий компания Alseamar в дополнение к своей водолазной двигательной установке «Мурена» (Murene) разработала два SDV: «Корифен» (Coryphene) и «Сфирен» (Sphyrene). «Корифен» имеет длину 6 м, диаметр корпуса 1 м и вмещает трех дайверов. Максимальная скорость составляет 8 узлов (14,8 км/ч), дальность хода 50 морских миль (92,6 км), рабочая глубина 25 м. Встроенный гидролокатор эффективен на дальности до 350 м. Запас топлива гарантирует шесть часов работы под водой. «Корифен» также может быть дополнительно оснащен телескопической мачтой с системой оптоэлектроники.

«Корифен» – меньшая из двух моделей SDV компании Alseamar, рассчитанная на экипаж из трех человек

Длина «Сфирены» составляет 8 м, высота – 1,4 м, ширина – 1,45 м. Аппарат позволяет разместить двух пилотов и еще четырех боевых пловцов. Он развивает максимальную скорость 9 узлов (16,7 км/ч), имеет дальность действия 70 морских миль (129,6 км) при скорости 8 узлов (14,8 км/ч). Рабочая глубина – 25 м. Оснащен бортовым гидролокатором с дальностью действия 350 м, запасом топлива на 10,5 часов работы под водой. Как и «Корифен», может дополнительно оснащаться телескопической мачтой, оборудованной оптико-электронной системой разведки.

Подводный аппарат «Сфирен». Выставочный макет

По заявлениям представителей Alseamar, «Корифен» и «Сфирен» совместимы как с ПЛ, так и с военными кораблями и, как утверждается, имеют высококачественные системы навигации и пилотирования, удобные человеко-машинные интерфейсы и оборудование спутниковой связи.

Сотрудник Alseamar 13 августа 2023 года заявил, что «Корифен» стоит на вооружении ВМС Франции, а его размеры «делают аппарат таким же универсальным, как джип». «Сфирен» же пока «является предварительным проектом, предназначенным для экспорта, потому что на данный момент модно иметь более крупные транспортные средства, которые можно сравнить с автобусами».

Италия следует своему наследию

В Италии, которая имеет давнее наследие подводных боевых средств, восходящее к Первой мировой войне, Командование подводных сил и рейдеров ВМС (COMSUBIN) эксплуатирует аппараты на шесть человек, поставляемые миланской компанией CABI Cattaneo. Опираясь на свой опыт в их разработке, CABI Cattaneo в 2018 году выпустила SDV под шифром «Дип Шадов» (Deep Shadow, или «Глубокая тень») длиной 9 м, высотой 1,8 м и шириной 1,45 м.

С двумя пилотами и четырьмя боевыми пловцами «Глубокая тень», прикрепленная к ПЛ, может погружаться на глубину до 100 м и имеет дальность хода 46 миль (85,2 км) на скорости 5 узлов (9,3 км/ч). Максимальная скорость средства под водой превышает 8 узлов (14,8 км/ч).

Компания CABI Cattaneo запустила Deep Shadow в 2018 году

В августе 2023 года было объявлено, что CABI Cattaneo подписала меморандум о взаимопонимании с итальянской военной кораблестроительной компанией Fincantieri относительно интеграции подводных аппаратов с более крупными судами, изначально спроектированными как материнские.

Измерение для эксплуатации

По оценкам зарубежных экспертов, перечисленные в статье недавние разработки SDV свидетельствуют о том, что компании, работающие в этой нишевой области, видят перспективы для внедрения новых решений. Хотя в некоторых обстоятельствах речь идет о развитии потенциала и последующем поиске рынка для него, а не о более традиционной модели закупок для удовлетворения заявленных требований, рынок является гибким в том смысле, что западные сообщества сил специального назначения, как правило, более гибки в своих закупках, чем регулярные войска.

По словам Алистера УИЛСОНА, директора по стратегии и продажам британской компании JFD, сообщества сил специальных операций «внезапно заново открыли для себя воду» и то, что подводный мир «действительно является последней доступной средой с точки зрения боевого пространства, [где спецназ] может свободно действовать». Это позволяет рынку SDV набирать обороты.

Роб ХЕЙЛС, глава оборонного подразделения JFD, отметил, что платформы обладают дополнительными преимуществами, когда «вы не зависите, как это было бы исторически, от наличия подводной лодки, которая доставит вас к точке, где вы сможете воспользоваться системой подводного плавания или вплавь добраться до района операции». Такие возможности ‘за горизонтом’, по его словам, «позволяют сделать это с гораздо меньшими затратами и фактически более гибким и скрытным способом во многих отношениях, чем если бы вы зависели от подводной лодки».

Р.Хейлз дополнительно предусмотрел модель, в которой высадка боевых пловцов на берег «может немного увеличить масштаб по сравнению с тем, что традиционно было бы доступно силам специального назначения», высадив большие силы на берег более скрытно, чем это было бы возможно с помощью надводных кораблей.

А.Уилсон также предусмотрел гибридные возможности, которые сочетали бы обитаемые и необитаемые аппараты, аналогичные концепции «лояльного/верного ведомого» с боевыми воздушными средствами, и сказал, что JFD рассматривает возможность автономизации своих изделий с учетом этого.

Учитывая, что SDV еще не использовались в значительном количестве, системы, которые могли бы противостоять им, такие как гидроакустические комплексы берегового базирования и системы обнаружения боевых пловцов вокруг вражеских гаваней и военно-морских баз, пока широко не развернуты. До тех пор, пока это будет сохраняться, рынок нишевых подводных платформ для выхода на побережье, скорее всего, будет небольшим, но все более динамичным.

По материалам ресурса euro-sd.com