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Российских летчиков начнут массово учить применению умных бомб в зоне СВО

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Летчики в кабине истребителя-бомбардировщика Су-34
Летчики в кабине истребителя-бомбардировщика Су-34.
Источник изображения: Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

В ВКС стартует массовое обучение летчиков применению в зоне СВО авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Обучение будет проходить на фронтовых бомбардировщиках Су-34, которые уже применяют умные бомбы при выполнении боевых задач.

УМПК крепиться на обычную бомбу, превращая ее в управляемую. Модуль оснащен раскладным крылом, рулями, системой управления, которая наводит боеприпас на цель в автоматическом режиме. Среди преимуществ УМПК — относительно невысокая стоимость.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-34
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