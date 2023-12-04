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ТАСС

Reuters: США перенесли сроки поставки Украине снарядов GLSDB на 2024 год

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Изображение запуска ракеты комплекса Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) совместной разработки корпорации Boeing и шведской группы Saab AB (c) Saab AB и Boeing
Изображение запуска ракеты комплекса Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) совместной разработки корпорации Boeing и шведской группы Saab AB (c) Saab AB и Boeing.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

По данным агентства, боеприпасы поставят Киеву после проведения испытаний

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты направят Украине только в 2024 году первую крупную партию планирующих высокоточных дальнобойных реактивных снарядов GLSDB, которые способны поражать цели на расстоянии до 150 км. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в Пентагоне.

Оно напомнило, что осенью 2022 года компания Boeing обратилась к администрации США с предложением приобрести у нее и поставить Украине снаряды GLSDB. Ожидалось, что Киев получит их весной 2023 года. В феврале газета Politico сообщила, что поставка будет осуществлена к концу 2023 года. Источник агентства в Пентагоне сообщил, что США "ожидают предоставления [Украине] этого ключевого потенциала в начале 2024 года после успешных" испытаний. Поскольку контракт на начало производства GLSDB был подписан в марте, поставка была отложена.

Министерство обороны США в феврале объявило о выделении очередного пакета военной помощи Украине на общую сумму в $2,175 млрд, в него вошли в том числе снаряды GLSDB, которые запускаются из наземных реактивных систем залпового огня HIMARS. 

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Страны
США
Украина
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GBU-39
HIMARS
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