"Сильны задним умом": почему не сбываются прогнозы американских генералов по Украине

Экс-главком НАТО Бридлав заявил, что Запад боится победы Украины

Запад боится ситуации, при которой Украина может победить Россию, заявил бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Филип Бридлав. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок оценил прогнозы американских генералов по российско-украинскому конфликту и узнал, насколько они точны и сбываются ли вообще.

«Конечно, никто не может точно предсказать, что произойдет в случае поражения России. Но этот страх парализует многих политиков на Западе. Они не знают, как справиться с этим риском», - заявил генерал Филип Бридлав в интервью германскому изданию Berliner Zeitung. Одновременно с этим, по его мнению, поддержка Украины в обществе ослабевает.

Ценность таких оценок бывшего Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе относительно невелика. Подобные мнения высказываются на Западе с начала конфликта, звучат практически из каждого утюга и написаны на любом заборе в любой европейской столице.

Для подобных выводов, наверное, и не требуется образование в объеме Технологического института Джорджии и Воздушного командно-штабного колледжа, которые окончил в свое время Филип Бридлав, а также большой опыт службы генерала на командных и штабных должностях. Иными словами, ничего особо эксклюзивного (что называется, из ряда вон) видный американский военачальник не сказал.

Обратимся в этом плане к другим оценкам военно-политической обстановки генералов Вооруженных сил США.

Незадолго до начала специальной военной операции в ходе закрытых слушаний в конгрессе США председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что при полномасштабном вторжении России украинская столица падет за 72 часа, в результате погибнут 15 тыс. украинских военнослужащих и 4 тыс. российских солдат. Не сбылось решительно ничего.

В апреле 2023 года (накануне знаменитого контрнаступа ВСУ) Милли говорил: «Мы давали Украине всю возможную тяжелую технику и амуницию, сотни танков, бронемашин и бронетехники. Мы и дальше будем помогать Украине выстаивать и иметь необходимые военные мощности. Также мы будем давать снаряды к танкам и системам ПВО, артиллерийские снаряды и ракеты». Он также сообщил, что разрабатывается следующий пакет военной помощи, она будет поступать «столько, сколько нужно».

Через непродолжительное время, в июне 2023 года Милли заявил, что Украина «очень хорошо подготовлена» к наступлению. И вновь прогноз мимо цели. Контрнаступ закончился оглушительным провалом, а ведь генерал утверждал, что Соединенные Штаты «дали Украине все необходимое для победы».

Но чемпион среди американских генералов по несбывшимся и не имеющим никакого отношения к реальности прогнозам - экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес. Он безусловный лидер.

К примеру, в начале декабря 2021 года американский военачальник утверждал, что Украина потерпит поражение в случае войны с Россией. При этом он отмечал, что в ходе конфликта Украина смогла бы нанести россиянам серьезные потери, которые вынудили бы их отступить.

Ходжес отмечал, что украинские военные не готовы к «маневренной войне», поскольку долгие годы участвуют лишь в позиционном конфликте в Донбассе. Предположить, что вооруженная борьба между Россией и Украиной будет напоминать Первую мировую войну, генерал, конечно, решительно не мог. Маневренная война осталась исключительно в воображении военачальника.

В середине июля 2022 года Ходжес утверждал, что Украина способна до конца года отодвинуть российские войска на позиции, которые они занимали до начала спецоперации.

«Я считаю, что если союзники Украины, такие как США и европейские страны, будут продолжать оказывать поддержку, то я вполне уверен, что украинская армия может отодвинуть российские позиции к ситуации 23 февраля до конца 2022 года», - говорил экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе.

В середине сентября 2022 года Бен Ходжес «заглянул в будущее» и заявил о якобы итоговом поражении российской армии на Украине, кризисе действующей власти, отставке или свержении президента РФ Владимира Путина и, как следствие, развале Российской Федерации на удельные государства. С подобными мрачными мрачными прогнозами генерал выступил в статье на страницах британского издания The Telegraph, которую и озаглавил соответственно: «Готовимся к распаду России».

Через несколько недель Ходжес заявил, что к концу 2022 года ВСУ оттеснят армию РФ на линию фронта по состоянию до 24 февраля, а уже в 2023 году начнется "освобождение" Крыма. Он выразил мнение, что объявление мобилизации стало свидетельством «отчаянного положения» Владимира Путина.

28 февраля 2023 года генерал-лейтенант Ходжес заявил, что Украина «в этом году должна взять сначала Крым, а потом Донбасс». Он говорил, что нельзя исключать украинскую военную кампанию по захвату Крыма, и высказывал мнение, что Киев сможет захватить полуостров к концу лета, если западные страны предоставят Украине все необходимое вооружение, в первую очередь ракеты дальнего радиуса действия. Не произошло ни первого, ни второго.

И, наконец, одно из последних высказываний генерал-лейтенанта Бена Ходжеса. Военачальник заявил, что Соединенные Штаты до сих пор не смогли предоставить Украине все необходимое, чтобы украинская армия одержала победу. По его оценке, текущей поддержки ВСУ хватает только на выживание. Американский генерал считает, что главной целью США является готовность «по-настоящему посвятить себя победе Украины» и этого пока не удалось достичь. При этом он гордится оказанной помощью украинцам, но считает ее недостаточной.

Для этого заявления Ходжесу уже не потребовалось дара предвидения. Он сделал его по результатам провала украинского контрнаступа, то есть военачальник оказался необычайно силен задним умом. Любопытно, что в настоящее время генерал трудится в аналитическом центре Центра анализа европейской политики и занимает в этом ведомстве должность заведующего кафедрой стратегических исследований Першинга. В этом случае можно только представить глубину и качество разработок и аналитических материалов на его кафедре.

К слову, любая оперативная директива (боевой приказ) в любой армии мира непременно начинаются с пункта номер один, который называется «оценка обстановки». В этом плане вполне логичен вопрос к американским генералам: «А вы, хлопцы, таким же образом анализировали обстановку, находясь на действительной военной службе?»

Вряд ли мы получим мотивированный ответ. Таким образом, когда очередной Бен Ходжес появится в медийном пространстве со своими прогнозами и оценками обстановки, общественность не должна очаровываться количеством звезд на погонах военачальников и воспринимать их слова как исключительно пророческие. Относиться к любым заявлениям американских генералов надо более чем критически.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок