Поставка Украине обещанных американцами бомб GLSDB задерживается

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Западная пресса сообщает о том, что одна из обещанных Украине партий вооружения до Киева в текущем году не дойдёт. Речь идёт о бомбах GLSDB, которые позволяют поражать цели на дистанции до 160 км. Эти бомбы со специальным оперением могут выпускаться с наземных ударных установок, включая HIMARS.

Информационные агентства западных стран пишут о том, что одобренные Вашингтоном поставки бомб GLSDB задерживаются. Теперь сообщается, что GLSDB ВСУ смогут получить не ранее чем в 2024 году. Причём первоначальная, установочная поставка произойдёт с завода-производителя на один из американских полигонов, где в течение как минимум 3-4 месяцев будут проводиться испытания таких средств поражения.

Изначально же контракт на поставки GLSDB Украине был подписан при участие американского военного ведомства в марте 2023 года.

О том, сколько именно таких бомб могут в итоге оказаться в распоряжении вооружённых сил Украины, к настоящему моменту не сообщается.

Напомним, что несколько недель назад в США озвучили состав очередного пакета военной помощи Украине. В нём из ударных средств фигурирует одна установка «Хаймарс», что само по себе вызвало вопросы. Главный вопрос: означает ли это, что денег на большее число РСЗО для Украины у США не осталось, или же деньги есть, но Вашингтон не видит целесообразности в повторении крупных пакетов поставок оружия и боеприпасов для киевского режима ввиду явного провала контрнаступления?