Прикроют боевые порядки БТР Stryker: США предложили Индии машину ПВО M-Shorad

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В начале ноября Нью-Дели предварительно (но не окончательно) договорился с Вашингтоном о развертывании на территории страны производства бронетранспортеров.

Эти машины помогут Индии дать отпор Китаю вдоль их спорной границы, а также снизят ее длительную зависимость от российского оружия

- указывалось тогда в издании Bloomberg.

Как заявил на днях министр обороны Индии Гиридхар Арамане, на данный момент индийская армия рассматривает возможность формирования боевых порядков из американских БТР.

Однако им необходимо обеспечить адекватное противовоздушное прикрытие. Имеющиеся на вооружении «Тунгуски» и «Шилки», будучи на гусеничном шасси, больше подходят для сопровождения подразделений с тяжелой бронетехникой. Иных самоходных средств ПВО, подходящих для прикрытия войск на марше или передовой, у индийской армии нет.

На этом фоне во время встречи министров обороны и иностранных дел двух государств американская сторона предложила изучить возможность закупки системы ПВО ближнего радиуса Stryker M-Shorad, которая оснащена ПТУР Hellfire и ЗУР Stinger, а также 30-мм пушкой. Даже если Нью-Дели откажется от поставок американских БТР, то эти «зенитные ракетно-пушечные комплексы» (как их позиционирует Пентагон) смогут обеспечить защиту прочей колесной техники.

Предложение поступило, когда Индия добилась прогресса в национальном производстве бронемашин, включая колесную платформу

- отмечается в издании Army Recognition.