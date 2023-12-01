Снова туда, где море огня

Ракетоносный фрегат «Адмирал Григорович» вернулся в Средиземноморье

Министерство обороны Российской Федерации (МО РФ) утром 29 ноября сообщило, что фрегат управляемого ракетного оружия (ФР УРО) выпустил 4 ракеты комплекса «Калибр-НК» по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Приказ на открытие огня экипаж получил внезапно, и, несмотря на шторм в Черном море, успешно поразил все назначенные цели.

А несколькими днями ранее МО РФ распространило новость, что ФР УРО «Адмирал Григорович» вернулся к берегами Сирии. В сообщении от 22 ноября военное ведомство раскрыло информацию, что фрегат «вновь приступил к выполнению задач в восточной части Средиземного моря». Вооружение и технические средства функционируют в штатном режиме, экипаж несет вахту по походному расписанию.

С 12 по 14 ноября корабль находился в Алжире. Там фрегат пополнил запасы до установленных норм, а для экипажа был организован отдых. Офицеры российского флота приняли участие в протокольных встречах с командованием военно-морского района ВМС Алжира, военно-морской базы и руководством порта Алжир. Это послужило «еще одним шагом для укрепления и развития военно-морского сотрудничества двух стран», – утверждает МО РФ. Новость о возвращении «Григоровича» в состав Средиземноморской группировки ВМФ России на Украине восприняли с разочарованием. В Киеве надеялись, что в ходе предыдущего похода фрегат получил серьезные повреждения, и ему потребуется длительный ремонт. На самом же деле по завершении службы в дальней морской зоне, «Григоровичу» было необходимо пройти техническое обслуживание в заводских условиях.

О том, что никаких серьезных повреждений у фрегата не было, говорит и тот факт, что он самостоятельно выполнил переход из Средиземного моря на Балтику.

В мае сего года государственное агентство новостей ИТАР-ТАСС со ссылкой на источник в промышленности сообщило, что «Григорович» прибыл в Балтийск для прохождения планового ремонта. Работы выполнил коллектив Прибалтийского судостроительного завода (ПСЗ) «Янтарь», где корабль был построен по заказу военного ведомства и был принят заказчиком в 2016 году.

«Григорович» стал первым в тройке ФР УРО построенных по проекту 11356 для нужд Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России в период с 2010 по 2017 год. В нее также вошли «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен», введенные в строй в 2016–2018 годах и в настоящее время выполняющие задачи в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине. В послужном списке этих кораблей – многочисленные выходы в море для регулирования судоходства в Черном море, недопущения активизации противника на острове Змеиный и главное – выполнение пусков дальнобойных крылатых ракет комплекса «Калибр-ПЛ» по объектам ВСУ. Огневого поражение очередной группе целей в ночь с 28 на 29 ноября было нанесено «Макаровым» либо «Эссеном».

Многочисленные попытки противника вывести эти фрегаты из строя противокорабельными ракетами, безэкипажными морскими катерами (БМК) и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) потерпели крах. В одном из телерепортажей на российском телевидении было показано, как «Эссен» выполнил парный пуск зенитных ракет комплекса «Штиль» по БПЛА типа Bayraktar TB2 турецкой разработки и производства из состава беспилотной авиации ВСУ и поразил цель на безопасном удалении, на котором ее собственное вооружение не могло причинить вреда российскому фрегату.

Выступая на открытии коллегии Минобороны РФ 21 ноября, глава военного ведомства Сергей Шойгу, в частности, сказал применительно к ВМФ, что количество носителей высокоточного оружия большой дальности к концу года составит более 40 единиц. «Современное ракетное оружие доказало высокую эффективность в ходе специальной военной операции, - утверждал Шойгу. - Нанесено более 270-ти ракетных ударов, поражено свыше 330-ти объектов».

Вместе с ФР УРО проекта 11356 на Черном море действуют сторожевые корабли (СКР) – «Ладный» проекта 1135 (1980 года постройки) и «Пытливый» проекта 1135М (1981 года), про которые подробно рассказано в публикации «Зерновозы защитят «Ладный» и «Пытливый» («НВО» от 14.09.23).

После гибели в прошлом году флагмана Черноморского флота – крейсера «Москва» данная «четверка» выступает в качестве самых крупных надводных кораблей ВМФ России на театре военных действий (ТВД). СКР советской постройки выполняют все те же задачи, что и ФР УРО проекта 11356, за исключением пуска «Калибров», которые в составе их вооружения отсутствуют.

Когда в рамках усилий по обновлению ЧФ высшим военно-политическим руководством России принималось решение по выбору наиболее подходящего проекта современного фрегата, в расчет брались соображения преемственности, однотипности и обеспечения высокой серийности. Несмотря на активно ведущиеся в то время работы над ФР УРО следующего поколения (проект 22350), для Черного моря выбрали иной вариант – улучшенный проект 11356, по которому к тому времени на отечественных верфях было построено шесть фрегатов для Республики Индия.

По сути, в проектах 1135(М) и 11356 используются тот же корпус и энергетическая установка (правда, с некоторыми улучшениями с учетом многолетнего опыта производства и эксплуатации), а вооружение – новое (включая ракетные комплексы «Калибр-НК» и «Штиль»). Сохранив хорошие ходовые качества и автономность своих предшественников, корабли проекта 11356 значительно их превосходят по огневой мощи.

Заметим, что главная энергетическая установка (ГЭУ) кораблей проектов 1135, 1135М и 11356 имеет много общего. Она газотурбинная, состоит из двух маршевых и двух форсажных агрегатов. Маршевые турбины используются для экономического хода (14 узлов), форсажные – для «рывка» в зону (с разгоном до 32 узлов), где обнаружена вражеская субмарина, и при «погоне» за вражескими кораблями.

В составе ГЭУ присутствуют сложные редукторы и приставки к ним, двухкаскадная амортизация главных механизмов. В процессе ремонтов главные турбозубчатые агрегаты (ГТА) типа М7 (с форсажными турбинами ДК59 и маршевыми М62) на кораблях проекта 1135 ранней постройки поменяли на более совершенные М7Н1 (с ДТ59 и ДС71 соответственно). Аналогичные ГТА применяются и в корпусах улучшенного проекта 11356.

Равно как и другие вышеупомянутые ФР и СКР проектов 1135(М) и 11356, «Адмирал Григорович» также приписан к Черноморскому флоту. Перед началом спецоперации на Украине флотское командование вывело его через проливы Босфор и Дарданеллы для выполнения задач в Восточном Средиземноморье. Вскоре после начала спецоперации Турция, ссылаясь на конвенцию Монтре 1936 года, объявила о закрытии проливов для всех военных кораблей до момента прекращения боевых действий. Собственно, поэтому «Григорович» и не может вернуться в порт приписки – Севастополь.

Аналогичная ситуация и у других кораблей ЧФ, которые на момент начала СВО находились за пределами Черного моря. В их числе новейший тральщик (ТЩ) проекта 12700 «Александрит» с корпусом из композиционных материалов. Введенный в строй ЧФ пять лет тому назад, «Владимир Емельянов» успел побывать в Севастополе, после чего убыл в Средиземное море. В январе 2022 года ТЩ вошел в состав оперативного соединения ВМФ России действующего у сирийских берегов. Более полутора лет экипаж нес боевую службу вдали от основной базы в Севастополе. Успешно решив все поставленные командованием задачи, «Владимир Емельянов» выполнил межфлотский переход на Балтику.

Так же, как и «Григорович» с «Емельяновым», пока не может попасть в порт приписки – Севастополь – и новейший корвет управляемого ракетного оружия «Меркурий», построенный на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге. Недавно корабль выполнил переход на Средиземное море, где действует по настоящее время.

Вскоре после прибытия «Меркурия» в регионе накалилась политическая и военная обстановка по причине резкого обострения израильско-палестинского конфликта. Большими человеческими жертвами сопровождается операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, расположенном на прибрежной полосе восточной части Средиземного моря. Сюда стягиваются военно-морские силы стран НАТО: одна только Америка привела в этот район пару атомных авианосцев и десантные суда с более чем 4 тысячами морских пехотинцев на борту.

Несмотря на огромную огневую мощь, американская эскадра не чувствует себя в безопасности: вблизи действуют российские и китайские фрегаты и корветы, а с авиабазы Хмеймим в Сирийской Арабской Республике (САР) совершают вылеты самолеты и вертолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России. А в конце октября Главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин объявил о начале постоянного патрулирования над Черным морем российской ракетоносной авиации, включая перехватчики МиГ-31, переоборудованные в носители гиперзвуковых ракет комплекса «Кинжал» (см. «Противостояние США и РФ вышло на острие «Кинжала», «НВО» от 26.10.23).

Одним этим меры российского командования по повышению боеготовности ВС РФ не ограничились. Во второй половине ноября пресс-служба Минобороны РФ объявила о новых учениях сил флота. На Балтике корвет «Стойкий» (одного с «Меркурием» проекта 20380) отработал учебно-боевые задачи по отражению атаки беспилотной авиации условного противника.

В ходе мероприятия операторы радиолокационных станций радиотехнической и ракетно-артиллерийской боевых частей обнаруживали и брали на сопровождение воздушные цели, в роли которых выступали БПЛА одного из подразделений Балтийского флота (БФ). Налет беспилотников различных типов на корвет проводился одновременно с нескольких направлений с меняющейся интенсивностью. После обнаружения и выдачи целеуказаний специалисты зенитных ракетных и артиллерийских комплексов отрабатывали упражнения по нейтрализации воздушной угрозы с выполнением условных ракетно-артиллерийских стрельб.

Помимо того, экипаж «Стойкого» выполнил упражнения по постановке радиоэлектронных помех, провел учение по борьбе за живучесть корабля на ходу, а также осуществил ряд противолодочных и противодиверсионных мероприятий. Находясь в зоне учений, корвет отработал задачи ПВО и защиту корабля от атак вражеских БПЛА на переходе морем и при стоянке на якоре.

Также в рамках выполняемого планового выхода в море экипаж «Стойкого» выполнил задачи по минным постановкам и борьбе с БМК условного противника. Специалисты минно-торпедной боевой части корабля осуществили постановку оборонительных минных заграждений в заданных районах с использованием учебных донных и якорных мин.

В зоне проведения учений также находился ТЩ «Василий Поляков». Действуя в составе соединения кораблей охраны водного района Балтфлота, он отработал задачи по противоминному обеспечению развертывания надводных кораблей в районы боевой подготовки.

Тральщик произвел реальное траление условного судоходного фарватера от учебных донных и якорных мин, выставленных накануне корветом «Стойкий». Поиск опасных предметов производился с использованием гидроакустической станции и различного вида тралов. Затем экипаж ТЩ уничтожил макет плавающей мины огнем артиллерии и отработал задачи противовоздушной и противодиверсионной обороны.

Согласно сообщению пресс-службы военного ведомства, «Василий Поляков» продолжает действовать в прибрежной акватории, выполняя задачи по совершенствованию профессиональной выучки экипажа и отработки взаимодействия со «Стойким» и другими кораблями БФ.

Уточняется, что морские минные заграждения применяются для воспрепятствования прохода судов противника по морским коммуникациям, а также для затруднения проникновения его кораблей, подводных лодок, торпед и других плавучих средств в гавани, порты, на рейды и к местам высадки морских десантов. При устройстве таких заграждений используются контактные и неконтактные морские мины.

Во второй половине ноября в учебном походе находился еще один корвет ВМФ России. В рамках учений «Резкий» провел тренировку по обнаружению и уничтожению вражеской субмарины в заливе Петра Великого. Роль условного противника выполняла дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) типа 636.3 из состава подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ). По замыслу учения, в акватории залива были обнаружены признаки нахождения неопознанного подводного аппарата. Находившийся неподалеку корвет «Резкий» получил указание командования: немедленно следовать в опасный район для классификации цели и ее обезвреживания. Вскоре экипаж корабля во взаимодействии с противолодочными самолетами типа Ил-38 уточнил местонахождение субмарины и сохранял гидроакустический контакт, несмотря на попытки подводников уйти от преследования. По команде от устроителей учений боевые расчеты корвета выполнили условный пуск противолодочной торпеды.

Вячеслав Иванов

Вячеслав Викторович Иванов – военный эксперт, историк.